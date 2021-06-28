議員指北市府115人確診 呼籲應落實疫調

民進黨籍台北市議員陳怡君今天指出，台北市政府不僅負責維安的駐衛警確診，且總確診人數截至23日已高達115人，又以衛生局33人最高，要求應落實疫調及足跡公開透明。

陳怡君今天發布新聞稿表示，北市府一名負責市政大樓11樓的駐衛警6月20日確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），引發各界高度關注，但北市府僅匡列13人，並反擊盼勿製造恐慌。

她指出，截至6月23日止，北市府確診人數統計已高達115人，其中以衛生局33人最高、警察局28人居次、台北捷運公司12人為第三，另環保局也有10人確診，認為北市府資訊不透明，造成員工人人自危。

陳怡君說，疫情嚴峻，但台北市迄今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，導致民眾無從防範，甚至在各級民代揭露相關疫情狀況時，北市府副發言人還反擊要民代不要製造恐慌，但實際造成民眾恐慌的是北市府資訊不透明。

她指出，近來一直接獲北市府員工爆料，指相關單位都有人確診，但高層始終不願說明，部分基層公務員因北市府內部蓋牌疫情資訊，求助無門而投訴市民專線1999，仍無法獲得正確資訊和被重視，讓他們不禁感嘆北市府草菅人命。

陳怡君強調，資訊公開透明為預防病毒擴散的重要一環，要求北市府應落實疫調及足跡公開透明，才能做好防範，讓基層員工可安心上班。

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