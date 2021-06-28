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台南家族群聚8確診 安南區擴大篩檢3天

中央社 / 台南28日電

台南市昨天公布增加8例家庭群聚新冠肺炎本土確診個案，與確診居住同一社區民眾昨天完成篩檢，市府今天在安南區設立2處篩檢站擴大篩檢3天，與確診者足跡重疊者可前往篩檢。

台南市長黃偉哲表示，因應安南區發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）家族群聚傳染，為防堵疫情擴散，必須找出更多可能的接觸者，與確診者家族同社區鄰居共19戶41人已完成篩檢，PCR核酸檢測皆為陰性。接下來就是向外擴展到第2層篩檢。

黃偉哲表示，包括與確診家族同一個鄰里的居民或是覺得自己經常在附近活動，可能有接觸風險的民眾，都可到篩檢站做篩檢，市府在安西自辦重劃區免費公有停車場，及有確診者足跡的安南果菜市場設立篩檢站，今天起至30日進行3天擴大篩檢。

負責安西停車場篩檢站的安南區衛生所護理長杜慧津表示，上午雖然是下雨的天氣，不過民眾的警覺性算高，已預約者都有依約報到。

台南市政府指出，此次篩檢站採取鼻腔PCR核酸檢測，採檢後可以立刻離開，不建議民眾在現場逗留，檢體會統一送往成大醫院進行篩檢，預計採檢2天到3天後以電話通知篩檢結果。

新冠肺炎 COVID-19

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