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6月28日疫情懶人卡／新北2名Delta確診接觸者 PCR採檢陰性
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月27日疫情懶人卡）
▌新北2名Delta接觸者 PCR結果皆為陰性
新北市衛生局接獲中央指示，有2名跟屏東Delta變異株確診有接觸的市民，其中1名26日已採檢PCR為陰性，另名載著確診祖孫的防疫計程車司機，27日下午PCR結果也在晚間11時出爐為陰性。
▌桃園增3確診與食品廠染疫有關 1人傳親朋20人
桃園市政府今天下午公布新增3例確診者，均為6月14日案13091指標個案的朋友，至今該指標個案一家11人有8人染疫，與他接觸的男女朋友11人全部「中鏢」，他的家人同一食品廠的同事1人確診，衛生局長王文彥今天下午說，一指標個案2周產生20人確診，代表傳播如未好好控制是相當厲害，讓家庭、職場、朋友成為傳播路徑。
疫情快報
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