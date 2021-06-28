6月28日疫情懶人卡／新北2名Delta確診接觸者 PCR採檢陰性

百貨業一年365天都在營運，假日往往更忙碌。過去已經習慣「超前部署」節慶活動，腳步很少停下來。遠東百貨總經理徐雪芳遇到這波疫情需要減少行動，想辦法不出門的生活模式，「確實讓人調適了一段時間，但親情的滋長是另類收穫。」 疫情仍對於百貨業帶來很大的衝擊。徐雪芳表示，首先是來客數的大幅減少，百貨公司內的電影院、餐飲等配合政府政策停止營業及停止內用，整體業績少了七至八成。

2021-06-28 07:30