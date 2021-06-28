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6月28日疫情懶人卡／新北2名Delta確診接觸者 PCR採檢陰性

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月27日疫情懶人卡

▌新北2名Delta接觸者 PCR結果皆為陰性

新北市衛生局接獲中央指示，有2名跟屏東Delta變異株確診有接觸的市民，其中1名26日已採檢PCR為陰性，另名載著確診祖孫的防疫計程車司機，27日下午PCR結果也在晚間11時出爐為陰性。

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▌桃園增3確診與食品廠染疫有關 1人傳親朋20人

桃園市政府今天下午公布新增3例確診者，均為6月14日案13091指標個案的朋友，至今該指標個案一家11人有8人染疫，與他接觸的男女朋友11人全部「中鏢」，他的家人同一食品廠的同事1人確診，衛生局長王文彥今天下午說，一指標個案2周產生20人確診，代表傳播如未好好控制是相當厲害，讓家庭、職場、朋友成為傳播路徑。

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新冠肺炎 COVID-19

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屏東縣27日新增縣內確診者，案14734是73歲果農，這名果農生活主要下田工作、到早餐店用餐與多次進出枋寮醫院陪家人看診...

Delta入侵遭質疑未提前作為 潘孟安：防疫不需要口水

屏東縣枋山鄉群聚傳染鏈，屏東縣府被質疑境外移入秘魯嬤孫在6月14日確診，中央15日公布，但當天縣府卻仍是本土確診加零，遭...

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【疫情這堂課】沒打亂展店進度 遠百徐雪芳：疫情激發出潛能與彈性

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【疫情這堂課】聯合文創把劇場搬到線上 董事長李彥甫：任何事都需Plan B

聯合數位文創董事長李彥甫難忘去年12月中那一晚：他正和合作夥伴吃飯，忽然得知邀請來台演出的團隊染疫。「我再也吃不下飯，之後整晚胃痛、睡不著，生理和心理同步焦慮。」疫情的重擊，讓他學會之後任何規畫一定都有PlanB。

雙北高度警戒 新北司機昨採陰

屏東縣枋山鄉群聚事件十二名確診個案已有八人證實是Delta變種病毒株，中央流行疫情中心研判另外四人應該也感染相同病毒株，...

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