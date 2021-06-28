赴離島自願快篩陽性旅客 指揮中心：PCR陰性可登機

金門縣長楊鎮浯今天在臉書表示，一名來自本島旅客快篩陽性仍登機飛抵金門；指揮中心特別在晚間說明，本島各機場前往離島自願快篩而呈陽性反應旅客，PCR採檢陰性後允許登機。

指揮中心今天晚間11時發布新聞稿說明，有關今天上午飛往金門航班傳出有快篩陽性旅客事件始末。新聞稿中指出，該旅客於機場快篩站進行快篩，因第一次篩檢結果無法成為判定的依據，在取得當事人同意後，執行第二次篩檢。

指揮中心表示，該旅客第二次篩檢呈現陰性，判定快篩結果為陰性，應予放行，另外也同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。該旅客抵達金門後立即執行PCR檢測，經採檢PCR結果也為陰性。

指揮中心重申，現在本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，不只顧及防疫，也能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

因為今天出現飛往金門航班傳出有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陽性旅客事件，指揮中心決定，為避免造成地方疑慮，未來於各機場快篩呈陽性或弱陽性反應旅客，不再考慮檢驗誤差問題，將進行PCR採檢陰性後，始允許登機。

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