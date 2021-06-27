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2確診個案曾就醫 枋寮醫院28日暫停急、門診

中央社 / 27日電
屏東縣七十三歲住在枋寮鄉的果農阿伯，因為腳傷到枋寮醫院開刀，在入院前做篩檢時發現陽性確診，阿伯足跡有五天都到枋寮醫院看診，或是陪同家人看診，枋寮醫院大清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣七十三歲住在枋寮鄉的果農阿伯，因為腳傷到枋寮醫院開刀，在入院前做篩檢時發現陽性確診，阿伯足跡有五天都到枋寮醫院看診，或是陪同家人看診，枋寮醫院大清消。圖／屏東縣政府提供

屏東縣今天新增枋寮鄉1名新冠肺炎本土病例，73歲果農案14734曾多次到枋寮醫院就醫，屏東縣政府表示，因感染源有待釐清，縣府料敵從寬，枋寮醫院明天暫停急診和門診。

縣府表示，案14734的73歲果農，因腳傷原訂29日到枋寮醫院開刀，26日進行入院前新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR），結果2次PCR都是陽性。

衛生局疫調，發現果農與枋山鄉Delta變種病毒（最早在印度發現）群聚感染確診者之中的案14409在枋寮醫院就診時有足跡重疊1天，再加上枋寮鄉與枋山鄉相鄰，縣府決定料敵從寬。

果農24日上、下午及26日上午曾至枋寮醫院一樓的急診和門診就醫，縣府表示，今天已先為枋寮醫院一樓所有工作人員做PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。

縣府表示，果農的2名台北親人20日曾南下探視他，果農的感染來源仍待釐清，縣府團隊提升防疫強度，包括果農與2名北市親人都加速PCR檢測。

縣府決定料敵從寬，枋寮醫院明天暫停急診、門診一天，全面消毒，除擴大匡列隔離對象外，也緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，全部都做PCR篩檢，明天篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；29日後開放枋寮鄉、春日鄉鄉民篩檢。

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣政府

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