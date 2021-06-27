台灣9歲以下新冠肺炎425例確診 1人重症

國內新冠肺炎疫情延燒，據統計，目前0至9歲確診者共425人，其中重症患者1人。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，現階段已停課，青少年傳播風險低。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗臨床試驗僅針對18歲以上族群，18歲以下是否適合使用仍待進一步研究。今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體問及，18歲以下民眾無法接種疫苗是否成為高風險族群。

指揮中心統計，截至今天國內0至9歲確診者共425人，其中1人重症；10歲到19歲確診者496人，當中有3人重症。羅一鈞表示，19歲以下確診者的重症比率占全體重症患者約0.2%，國內重症高風險族群仍為65歲以上長者。

至於19歲以下族群是否有較高傳播風險，羅一鈞認為，傳播風險與否和移動程度有關，由於現在仍處停課階段，青少年皆居家學習，傳播風險不會比成年人高。

國內新冠肺炎疫情延燒，屏東縣出現最早在印度發現的Delta變種病毒本土個案，有醫師認為，屏東縣即使從今天起關店3天，都無法有效圍堵疫情，呼籲將屏東縣防疫警戒升至第4級封城。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，目前沒有直接升4級準備。

屏東計程車司機群聚案中，有個案親戚是從秘魯返台的祖孫，經基因定序結果為Delta變異株。陳時中說，秘魯祖孫6日返台，雖同機乘客早已完成居家檢疫及自主管理，但仍會盡快將同機前後兩排乘客回溯匡列。

商品推薦