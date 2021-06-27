為斷彰化神壇傳播鏈 南投竹山快篩已揪出3染疫者

彰化縣20日爆發里長娘神壇傳播鏈，波及南投縣竹山鎮，當地一名宗教工作者22日傳出確診後，南投縣衛生局隨即啟動社區快篩站，23日起一連5天快速篩檢，至今共篩檢1416人，揪出3名陽性染疫者，將再視疫況加開社區快篩場次。

南投縣衛生局指出，南投22 日出現因彰化神壇傳播鏈的確診首例後，第一時間也就是23日立刻啟動社區快篩場次，因疫況持續滾動式調整排定快篩場次，未料該傳播鏈疫情持續擴大，今再加開1場次，一連5天快篩就篩出3名染疫者。

其中，23、34日分別在竹山延和8號道路和興巷尾、重興岩地區開辦快篩場次，2天共篩檢476人，其中快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即進行PCR檢測結果為陽性1人，為案14487，也就是宗教工作者的鄰居。

有鑑於23日篩出染疫者，25、26日又在雲林里三月寶宮、桂林里夜市廣場續辦2場次快篩，2天總計篩檢522人，未料昨天又快篩出陽性1人，經核酸(PCR)檢測後陽性，即為今天的確診個案14713，也就是55歲男性教職員。

衛生局表示，基於彰化傳播鏈造成竹山染疫擴大，今天上午在竹山鎮桂林里夜市廣場加開1場，連同校園緊急篩檢專案，總計篩檢418人，快篩陽性1人，經PCR檢測結果為陽性1人，即今天公布的陽性個案，也就是63歲女廚工。

而因在第一時間在竹山地區啟動社區快篩站，一連5天總計篩檢1416人，成功揪出3名陽性染疫者，整體陽性率達0.21%，但也迅速匡列並擴大篩檢相關接觸者；衛生局長黃昭郎說，後續會再評估竹山疫況再來決定是否還要加開快篩場次。 彰化神壇傳播鏈波及南投縣竹山鎮，衛生局為此連續5天進行社區快篩，已揪出3名陽性染疫者。圖／南投縣政府提供

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