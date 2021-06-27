屏東枋山Delta病毒感染 陳其邁：屬有限度群聚

屏東縣枋山鄉出現Delta病毒群聚案，高雄市長陳其邁今天表示，依目前情形研判，此案屬於有限度群聚感染，並稱讚屏東縣政府處置有效率，高市也會支援醫療量能，做屏東後盾。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市因應最早在印度發現的Delta變種（病毒）方案，其中高市枋山專案目前匡列196人檢驗無異常，具枋山足跡的295名社區民眾篩檢也無異常。

針對疫情處理，陳其邁表示，屏東縣長潘孟安做得非常有效率，屏東醫護及市府都動起來，疫情已有效圍堵，高雄市會全力做屏東最堅強後盾，包括檢驗、醫院、隔離能送到高雄，市府會依中央指揮全力配合，希望讓疫情獲得最好控制。

陳其邁指出，高雄市單日核酸檢測（PCR）檢驗量能最高可達5000次，高市專責病房也有1192房，但目前屏東枋山屬於有限度的群聚感染，屏東縣也擴大匡列、精準疫調及人員移動管制，疫情可以有效控制。

關於仁武家庭群聚案，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，現在擴大匡列至1124人，包括第一圈17人、第二圈186人及第三圈921人。其中，除了先前已經公布的15例陽性個案，另外1064人採檢陰性，並在陸續檢驗中。

在疫苗接種方面，高市今天規劃2大接種站，今天截至中午接種率達56.5%。針對27家診所參與試辦疫苗施打，目前共接種591人，並順利分配疫苗餘劑，沒有浪費劑量。

高雄市衛生局指出，疫苗施打要照名冊及順序接種，若有違規情事，接獲檢舉便會調查、開罰。

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