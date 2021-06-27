聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾接觸屏東枋山群聚確診者 台南4人送集中檢疫所
屏東縣枋山鄉爆發最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，台南市政府今天指出，針對屏東個案14298匡列4名接觸者，已送集中檢疫所收治，近日有枋山足跡者快篩29人皆為陰性。
台南市政府衛生局長許以霖下午在市府防疫記者會中表示，有關屏東枋山群聚案件，台南市針對屏東個案14298共匡列4名接觸者，都已送集中檢疫所收治。
許以霖指出，希望6月6日以後去過屏東縣枋山鄉的台南市民可到衛生局網站預約篩檢，截至今天上午為止，已有29人接受快篩，結果都是陰性。
他表示，除了屏東枋山群聚，市府也希望近日去過新北市恩主公醫院的民眾主動接受快篩，至今有3人在快篩後的結果都是陰性，市府並要求各醫療院所注意看診民眾健保卡記載，是否在近2週內去過恩主公醫院。
另外，媒體於記者會中提問，有關即將開始施打的莫德納（Moderna）疫苗如何規劃。對此，許以霖指出，莫德納疫苗預計7月1日送達，市府已做好相關規劃，預計在明天或29日對外公布，原則上是從75歲以上對象開始施打。
疫情快報
▪【疫情專題】今日新增88例本土、9例死亡 解隔離人數達75.1%
▪【今日疫情懶人卡】柯P爆2北市民接觸枋寮病例 屏東果農開刀前確診染Delta
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言