曾接觸屏東枋山群聚確診者 台南4人送集中檢疫所

屏東縣枋山鄉爆發最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，台南市政府今天指出，針對屏東個案14298匡列4名接觸者，已送集中檢疫所收治，近日有枋山足跡者快篩29人皆為陰性。

台南市政府衛生局長許以霖下午在市府防疫記者會中表示，有關屏東枋山群聚案件，台南市針對屏東個案14298共匡列4名接觸者，都已送集中檢疫所收治。

許以霖指出，希望6月6日以後去過屏東縣枋山鄉的台南市民可到衛生局網站預約篩檢，截至今天上午為止，已有29人接受快篩，結果都是陰性。

他表示，除了屏東枋山群聚，市府也希望近日去過新北市恩主公醫院的民眾主動接受快篩，至今有3人在快篩後的結果都是陰性，市府並要求各醫療院所注意看診民眾健保卡記載，是否在近2週內去過恩主公醫院。

另外，媒體於記者會中提問，有關即將開始施打的莫德納（Moderna）疫苗如何規劃。對此，許以霖指出，莫德納疫苗預計7月1日送達，市府已做好相關規劃，預計在明天或29日對外公布，原則上是從75歲以上對象開始施打。

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