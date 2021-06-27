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Delta變種入侵屏東 潘孟安：未隱匿

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
潘孟安強調，屏東縣府一切依照法規行事，沒有對疫情引而不報。（直播截圖）
潘孟安強調，屏東縣府一切依照法規行事，沒有對疫情引而不報。（直播截圖）

「屏東縣府沒有對疫情隱而不報！」屏東縣爆出 12 例 Delta 變種病毒群聚案例，並導致屏東縣相關農產遭到民眾退貨。對此，屏東縣長潘孟安強調，目前仍在全速進行枋山專案篩檢，篩檢千餘人尚未出現新的確診者。他在記者會揭露疫調時程，屏東縣的水果絕對安全，民眾可以安心購買。

Delta變種傳播力強

據歐洲疾控中心（ECDC）評估，Delta 變種病毒的傳播力較台灣目前主流的 Alpha 變種病毒高40-60%，目前部分疫苗接種率較佳的國家有出現確診數增加的趨勢，且案例中高達七成為Delta 變種病毒。

因此感染 Delta 變種病毒的秘魯返台祖孫引發民眾緊張，擔憂變種病毒在台快速擴散，且 22 日屏東枋山爆出該對祖孫的鄰居、白牌車司機感染 Delta 變種病毒，成為首例感染該變種的本土確診案例，該案截至 27 日總共造成 12 人感染。

屏東群聚案時程揭露

此外，有民眾怒批屏東縣14日就知道有確診病例出現，當天卻還在慶祝「＋0」。

對此，潘孟安解釋，秘魯境外移入的台中市祖孫在 6 月 6 日返台後，並未返回台中的設籍住處，而是搭乘防疫計程車前往屏東的娘家進行居家檢疫，而後在 14 日經縣府居家關懷，發現個案出現症狀後送至專責醫院， 6 月 15 日才由指揮中心公布為境外移入案例，並由縣府於同日公布。

屏東縣府進一步指出，在群聚案的首例本土確診案例、白牌車司機 6 月 22 日確診前，縣府只知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。

芒果出貨遭影響

另一方面，潘孟安提到，近日由於枋山群聚案，導致屏東縣與枋山一帶的農產品遭到抹黑，導致農產遭到民眾退貨，或是部分農民在出貨發生困難，目前縣府農業單位已積極協助，他也呼籲，「愛文芒果不會有病毒，而且農田、農民的居住環境距離很遠」，因此購買屏東農產絕對不會造成染疫風險。

新增一例感染源不明

此外，屏東縣 27 日新增 1 例新冠肺炎確診個案，為70 多歲男性，與屏東 Delta 群聚案關聯仍在調查中。潘孟安指出，昆陽實驗室目前正對該案例進行病毒基因定序。目前已匡列104名接觸者並陸續採檢，且已全數移往集中檢疫所。

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新冠肺炎 COVID-19 潘孟安

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