國軍桃園總醫院33確診已遷走 全院清消14天清零
國軍桃園總醫院爆發群聚感染累計33人確診，今天無新增確診個案，院方停止服務14天，桃園市長鄭文燦和衛服部醫福會執行長王必勝居間協調其他醫院下，各醫院答應接手收治確診者，桃園總醫院專責醫院收治的15名確診者全部移到其他醫院收治，今天下午該院非確診者也移往其他醫院，全院展開清消及清零計畫。
鄭文燦說，桃園總醫院確診者33人全數移出，該院由軍醫局、三總進駐成立指揮所，執行降載及清零14天，該院門急診、住院均不再收，只保留病患拿藥、保持最低運作，洗腎病患沒有外移會有最好照護，院區施打疫苗、院內不施打，匡列者送到集中檢疫所、防疫旅館安心防疫，市府全力協助中央做好該院清零計畫，直到清零計畫確定沒有風險，才會逐步恢復運作。
桃園總醫院群聚感染至今天為止累計確診者33人，之前18確診者已移到其他醫院收治，另有專責病房收治確診者15人今天也移往其他醫院收治後，33確診者全部遷走。衛生局長王文彥說，專責醫院確診者全部離開後、非確診病人也陸續遷往其他醫院，管制的洗腎病人每天檢查，整個醫院全面清消，並展開全院清零計畫，直到採檢確定沒有陰性，才會讓該醫院逐步恢復運作。
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