新北增41確診 中和、板橋等熱區疫情大幅下降
新北市今天新增本土確診病例41人，新北市長侯友宜表示，以三重20人最多，但原本屬於熱區的板橋、中和、新莊等疫情都有大幅下降。
侯友宜下午在市府疫情直播記者會中指出，新北今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例是41人，當中以三重區20人最多，主要是受到新北市家禽運銷合作社染疫事件影響。
侯友宜表示，其他各區例如板橋只有1個確診案例，中和零確診，可以看出原本屬於熱區的板橋、中和、新莊等疫情都有大幅下降，但仍要繼續努力。
針對今天確診的41個案例，侯友宜指出，分析感染源以職場23人居多、占56%；有6人為不明感染源，分別為三重1人、永和1人、汐止2人、新店1人及新莊1人，這才是最令人擔心的，希望能快速找出感染源，及早匡列、及早壓制。
此外，新北市政府衛生局長陳潤秋表示，新北今天新增2起疑接種疫苗後死亡的通報個案，全市累計共52例，死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。
新北市政府衛生局指出，烏來區衛生所通報，86歲男性在6月15日上午接種疫苗，個案身患多重慢性病，16日至25日正常作息，但26日上午9時死亡。
板橋區衛生所通報，99歲男性於6月16日接種疫苗，個案罹患高血壓疾病，17日至25日出現嗜睡及精神不振，26日凌晨死亡。
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