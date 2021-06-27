防堵Delta病毒 高市「枋山專案」匡列198人採檢結果出爐

為防堵屏東枋山發現Delta變種病毒，高雄市政府啟動「枋山專案」，截至今天為止，匡列198人採檢，暫無陽性個案。高市府也針對所屬機關調查活動、接觸史，要求4人居家隔離。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由高雄市長陳其邁主持記者會，說明高雄市因應Delta變異株的因應方案及專案執行情形。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，枋山專案目前匡列司機及行政人員14人，另外匡列市場、畜產等相關接觸者184人，其中61人PCR檢驗陰性、127人檢驗中，全部198人中，暫無陽性確診個案。

潘炤穎表示，市府也調查所屬機關枋山活動史或接觸史，一級單位共有68人具相關活動史或接觸史，二級單位共有28人，目前採檢結果無異常；但暫時匡列4人居家隔離，其餘人員要自主健康監測。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文出席記者會強調，Delta變異株傳播力強，呼籲符合接種資格者施打疫苗。高雄市目前除了加強醫療院所TOCC詢問、通報及採檢，也清查市府、醫院、診所、長照機構同仁有無旅遊史及接觸史。

另外，鍾飲文表示，高雄市將針對農產運銷單位有枋山地區接觸者擴大採檢，檢驗陰性者將施打疫苗。現在，在重要交通出入口也會設置警示海報，呼籲6月6日後有枋山旅遊或接觸史的民眾，若有症狀，要主動聯繫衛生局安排篩檢。

陳其邁指出，國內整體流行還是在雙北社區地區及家戶感染，因此接種疫苗能有效保護家人；而高市枋山專案除提供6月6日後有枋山旅遊或接觸史的民眾快篩，若與確診者的接觸者有接觸，也應通報採檢並自主健康管理，明天起將開放高市33家社區快篩站，有需要民眾可以撥打快篩電話預約。

另外，由於明天上班，陳其邁也針對企業提出注意事項，要求企業及中央所屬機關調查內部員工是否有相關活動、接觸史，並轉介快篩及落實自主健康管理；而員工若與確診個案接觸者有所接觸，也應通報1922安排快篩。

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