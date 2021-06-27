Delta變種病毒株北上？ 柯文哲爆枋寮確診接觸2北市民已隔離

Delta變種病毒株入侵台灣，台北市長柯文哲今天在臉書爆出，北市衛生局今天上午10點，接到疾管署台北區管中心通知，一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸。北市府一接通知，立刻安排這兩人到陽明醫院採檢，並收住檢疫所隔離，目前已經先進行PCR採檢，台北市會嚴密注意。

柯文哲在臉書表示，這兩位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，6月20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。

柯說，這兩位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡。柯說，上午北市府一接到通知，立刻安排這兩人到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，台北市會嚴密注意。

柯文哲說，全球Delta已逐步取代英國變異病毒株 (Alpha)，成為全球盛行病毒株，席捲至少80個國家，正式成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。目前看到相關文獻，光打一劑疫苗的人，對Delta病毒也只有三成左右的保護力。

柯說，在台灣新冠疫苗還未普遍施打之前，仍然要維持管制措施與邊境管制。他也要提醒市民朋友特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸，都可能傳染。柯說，「口罩戴好，不要亂跑，提高警覺，我們沒有鬆懈的本錢！」 柯文哲在臉書表示，這兩位北市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，6月20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。圖／引用自柯文哲臉書

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