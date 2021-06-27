北市今停開防疫記者會 北農將進駐「前進指揮所」施打疫苗

本土新增88例本土確診、1例境外移入、新增9例死亡，其中台北市新增33例本土確診案例。台北市長柯文哲今停開下午三點半的防疫記者會，根據北市府提供的疫情資訊圖卡顯示，台北市第25周(6月20日至26日)確診數仍以萬華區30例最多，主要還是因北農群聚導致；其次為士林區12例；中正區、文山區各10例。

台北市副發言人魏佑任表示，北農接下來會以「前進指揮所」施打疫苗為主，北市四大批發市場施打疫苗，也正在造冊當中，可以讓疫苗施打更有效率，並妥善運用醫療量能。

至於台北市20個專責醫院的快篩陽性人數，昨天26日有12人陽性率1.1%，比前一天13人，人數略降但陽性率1.1％略提升。居家隔離人數，北市昨天6月26日居家隔離人數為1042人，比前一天1067人微幅下降，12行政區的居家隔離人數仍以萬華區218人最多、其次中山區144例、士林區124例。

另外，北市議員鍾小平今接獲攤商陳情，質疑北市府今天中午12點半才通知攤商打疫苗，多數攤商多已下班，是否要代表一個一個打電話？質疑北市府根本是突襲，議員呼籲，雙北批發市場爆群聚，應該雙北組成區域聯盟。

對此，魏佑任表示，環南市場明天開始施打疫苗，環南市場自治會代表今天開始協助北市府發送通知，北市府感謝自治會代表的協助，北市會用最快時間，替攤商接種完成，保護大家安全。

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