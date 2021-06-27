枋山群聚因應慢？ 屏東縣府：未接獲指標案有接觸者

Delta變種病毒入侵屏東縣枋山鄉，遭居家隔離者的家屬抱怨屏東縣政府未及早因應。縣政府對此指出，在22日枋山第一起本土案例之前，縣府並沒有接獲秘魯祖孫有接觸者。

枋山鄉發生最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染案，有網友在網路上抱怨，他的家人被居家隔離，但縣府14日就知道從秘魯返台的祖孫已確診，當天屏東縣長潘孟安卻還在臉書（Facebook）貼文屏東零確診，沒有及早因應。

對此，屏東縣政府今天表示，秘魯祖孫6日返台，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知2人有症狀後通知救護車送醫，2人於14日新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診收治。

縣政府指出，因為案主是境外移入，中央流行疫情指揮中心於15日列為境外移入案例公告，不計入縣市案例。

縣政府表示，這起境外移入個案確診後，屏東縣衛生局立即在「傳染病通報系統」登載，依「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，一般國人如果是境外移入個案，通報至發病前14天期間都居住於境外，則以出境前居住地為原則處理。

縣政府指出，依此原則，個案居住地填寫為台中市，因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

縣政府表示，依規定，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在22日枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有2名在枋山居家檢疫的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。

縣政府指出，枋山案第一起出現症狀的自營計程車司機是22日確診，縣府疫調人員警覺性高，擴大疫調發現計程車司機的乘客之一，就住在從秘魯返台祖孫的隔壁，而且是親戚，主動緊急採樣送請中央流行疫情指揮中心進行基因定序比對，最後證實是Delta病毒株。

縣政府表示，也因為發現這個關聯性，縣府擴大匡列及採檢，一口氣找出計程車司機之後的9名確診者，都是在居家隔離時採檢發現確診收治。

縣政府指出，針對此案，縣府已爭取到中央協助，把隔離者移置到中央的集中檢疫所，不但設備佳，且有完整醫療群24小時給予照護，請家屬安心。

縣政府表示，防疫的過程，汗水很多，希望社會大眾不要在不了解法令情況下，出現不必要口水與指責。

商品推薦