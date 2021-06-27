Delta變種侵台 陳時中：疫情趨勢仍持續下降

台灣今天新增88例新冠肺炎本土病例，死亡增加9例，Delta變種病毒入侵屏東已有12例確診；疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日群聚造成人心惶惶，但整體疫情持續下降。

陳時中今天下午記者會中說明，今天新增88例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月10日至6月26日。

陳時中說，個案分佈以新北市41例最多，其次為台北市33例、台南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

最早在印度發現的Delta變種病毒襲台，屏東縣枋山鄉計程車司機群聚案，今天又有2例檢出Delta變種，連同先前檢出的6例，以及其他確診者經接觸史研判感染源頭，研判此案目前12名確診者皆感染Delta變種。

陳時中對於今天疫情分析，因為近日國內出現北農等群聚事件，民眾都非常擔憂。不過，群聚事件確實是現階段中央、地方合作處理重點，希望即時控制住，以整體疫情狀況而言，趨勢持續下降。

今天新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

今天新增1例境外移入（案14719），為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日檢疫期滿前採檢，今天確診。個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

截至目前國內累計1萬4634例確診，分別為1170例境外移入，1萬3411例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

自2020年起累計632例死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、台北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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