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Delta病毒入侵！屏東大篩檢 陳時中：目前檢驗皆陰性
最早在印度出現的Delta變異株正式進入台灣社區，屏東計程車司機群聚案病毒定序結果出爐，包括秘魯祖孫在內，十二名染疫者中有六人感染Delta變異株。指揮官陳時中表示，目前檢驗444人，除20名報告尚未出來，目前都為陰性。
陳時中表示，這起12人群聚中，目前有進行基因定序的都是Delta變異株，研判屬於同一個群聚。
目前為防範疫情擴大，也積極採檢。截至6月24日檢驗444人，還有20人結果尚未出爐，但目前為止都是陰性；6月26日快篩469人中有一人是陽性但PCR為陽性，總計採檢913人。
另外，居家隔離共173人，持續擴大中，現在標準都提高，只要是有可能密切接觸者都列入，希望把疫情控制下來。
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