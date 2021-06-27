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6月27日疫情懶人卡／屏東枋山6人感染Delta病毒 兩村快篩913人1陽性
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月26日疫情懶人卡）
▌全力防堵Delta變種病毒 屏東枋山快篩1陽PCR為陰
屏東縣枋山鄉祕魯返台確診祖孫感染Delta變種病毒，基因序列確認枋山傳播鏈中的12例確診，有6人感染Delta病毒，縣府24日起在熱區的善餘和楓村兩村啟動大規模篩檢，已篩檢913人，1人快篩為陽性，但後續送PCR檢驗為陰性；為提高楓港周邊地區篩檢能量，縣府緊急調動行動篩檢站，將在加祿堂增設篩檢站，今下午啟用，枋山、獅子等地區符合資格的民眾可就近前往篩檢。...more
▌彰化神壇傳染鏈擴散南投 竹山鎮篩檢又增1陽性個案
彰化神壇傳染鏈已在南投縣竹山鎮造成3人確診，南投縣政府今天在竹山鎮社區篩檢，310人受檢，其中1人快篩陽性，到醫院核酸檢測(PCR)結果為陽性，個案目前無症狀，由衛生局送往集中檢疫所收治治療中，並進行疫調。詳細情形以中央流行疫情指揮中心公布為準。...more
疫情快報
▪【疫情專題】今日新增78例本土、13例死亡 解隔離人數達75.1%
▪【今日疫情懶人卡】屏東枋山6人感染Delta病毒 兩村快篩913人1陽性
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