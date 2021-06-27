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6月27日疫情／屏東枋山6人感染Delta病毒 兩村快篩913人1陽性

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6月27日疫情懶人卡／屏東枋山6人感染Delta病毒 兩村快篩913人1陽性

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月26日疫情懶人卡

▌全力防堵Delta變種病毒 屏東枋山快篩1陽PCR為陰

屏東縣枋山鄉祕魯返台確診祖孫感染Delta變種病毒，基因序列確認枋山傳播鏈中的12例確診，有6人感染Delta病毒，縣府24日起在熱區的善餘和楓村兩村啟動大規模篩檢，已篩檢913人，1人快篩為陽性，但後續送PCR檢驗為陰性；為提高楓港周邊地區篩檢能量，縣府緊急調動行動篩檢站，將在加祿堂增設篩檢站，今下午啟用，枋山、獅子等地區符合資格的民眾可就近前往篩檢。...more

▌彰化神壇傳染鏈擴散南投 竹山鎮篩檢又增1陽性個案

彰化神壇傳染鏈已在南投縣竹山鎮造成3人確診，南投縣政府今天在竹山鎮社區篩檢，310人受檢，其中1人快篩陽性，到醫院核酸檢測(PCR)結果為陽性，個案目前無症狀，由衛生局送往集中檢疫所收治治療中，並進行疫調。詳細情形以中央流行疫情指揮中心公布為準。...more

新冠肺炎 COVID-19

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「這次疫情對全球經濟、產業、金融影響是史無前例，應該是這100年來最大的影響。」中信銀董事長利明献感嘆。對於國際性的台資大型銀行，疫情衝擊早從去年初就開始，海外業務幾乎全停滯，但宅經濟、宅投資也帶給銀行新的商機。身為銀行董事長，與時俱進也與時偕行，是他因應疫情衝擊最佳方法。

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