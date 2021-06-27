6月27日疫情懶人卡／屏東枋山6人感染Delta病毒 兩村快篩913人1陽性

「這次疫情對全球經濟、產業、金融影響是史無前例，應該是這100年來最大的影響。」中信銀董事長利明献感嘆。對於國際性的台資大型銀行，疫情衝擊早從去年初就開始，海外業務幾乎全停滯，但宅經濟、宅投資也帶給銀行新的商機。身為銀行董事長，與時俱進也與時偕行，是他因應疫情衝擊最佳方法。

2021-06-27 07:00