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全力防堵Delta變種病毒 屏東枋山快篩1陽PCR為陰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府24日起在疫情熱區枋山鄉善餘、楓村兩村啟動大規模篩檢，今天共篩檢469人，1人快篩為陽性，但後續送PCR檢驗為陰性。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府24日起在疫情熱區枋山鄉善餘、楓村兩村啟動大規模篩檢，今天共篩檢469人，1人快篩為陽性，但後續送PCR檢驗為陰性。記者劉學聖／攝影

屏東縣枋山鄉祕魯返台確診祖孫感染Delta變種病毒，基因序列今天確認枋山傳播鏈中的12例確診，有6人感染Delta病毒，縣府24日起在熱區的善餘和楓村兩村啟動大規模篩檢，已篩檢913人，1人快篩為陽性，但後續送PCR檢驗為陰性；為提高楓港周邊地區篩檢能量，縣府緊急調動行動篩檢站，將在加祿堂增設篩檢站，明天下午啟用，枋山、獅子等地區符合資格的民眾可就近前往篩檢。

屏東縣政府緊急調動行動篩檢站，將在加祿堂增設一處篩檢站，預計明天（6/27）下午啟用，枋山、獅子等地區符合資格的民眾可就近前往篩檢；另外，在加祿堂的果農、貨運車工作人員也都可以篩檢。至於針對枋山群聚感染案啟動的疫苗施打也將在明天開始，請善餘、楓港兩村民眾接獲通知後前往注射；設在加祿堂除分攤枋山篩檢站負擔，及加速篩檢作業速度外，目前正值芒果採收季節，果農、貨車司機及隨車工作人員進出頻繁，也方便就近篩檢。

縣府說，因枋山鄉楓港、善餘兩村全面擴大篩檢，當地商店、市場等停業3天，有些熱心人士前往關懷發放物資，但在此疫情嚴峻時刻，非防疫人員並不適宜前進防疫熱點，反倒可能引起民眾爭相拿取形成群聚，因此，縣府感謝各界熱心，但已協調枋山鄉公所統一調處理，各界若要捐贈物資請送交枋山鄉公所，由公所分送到家戶。

社區篩檢站設置到6月28日，除了楓港、善餘兩村，有與當地密切接觸者都可前往進行篩檢；27日起也成立枋山速打站（枋山老人活動中心），預計27日至29日施打。篩檢及施打時間為上午8時至12時及下午13時至17時，預約電話08-8761150，08-8761069。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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