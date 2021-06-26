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戴口罩倒拉圾打招呼確診Delta變異株 屏縣衛生局要查

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戴口罩倒拉圾打招呼確診Delta病毒 屏縣衛生局要查

中央社 / 屏東縣26日電
台中市一對嬤孫在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診，證實是印度Delta變異株，縣府在熱區的善餘和楓港兩村設篩檢站，一早湧入快篩民眾。 聯合報系記者劉學聖／攝影
台中市一對嬤孫在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診，證實是印度Delta變異株，縣府在熱區的善餘和楓港兩村設篩檢站，一早湧入快篩民眾。 聯合報系記者劉學聖／攝影

屏東枋山鄉從秘魯返台的祖孫感染印度Delta變異株，連帶他們的鄰居祖孫也感染，並發生群聚感染，枋山嬤向疫調人員表示，2人出來倒垃圾，都有戴口罩，只打個招呼就進屋。

全球新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）嚴峻，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的朋友與從秘魯返台祖孫是鄰居，中央流行疫情指揮中心確認秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變種病毒，連帶的計程車司機、乘客及乘客同居友人及友人孫子都感染Delta變種病毒。

Delta變種病毒是如何從居家隔離的秘魯祖孫傳染給鄰居枋山鄉祖孫，縣府表示，枋山嬤向疫調人員說，她出來放置垃圾，剛好秘魯嬤也拿垃圾出來，彼此相隔1至2公尺，都有戴口罩，2人打了招呼，就迅速各自進入屋內。

縣府表示，居家隔離的秘魯祖孫垃圾會有專人來收，至於是枋山嬤的說法是否屬實或是否違反規定，仍待釐清。

這起全台首樁Delta變種病毒本土案例，屏東縣政府24日起就在枋山設篩檢站篩檢，今天並強制枋山鄉楓港村和善餘村2村村民進行篩檢，並禁止商店及菜市場營業3天進行大消毒，同時，在枋山鄉設前進指揮所，縣府也設立因應變種病毒防疫小組，全力防堵傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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