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入住恩主公引發高雄15確診 家屬盼外界勿獵巫

中央社 / 高雄26日電
案14359因入住恩主公醫院後引發高雄仁武群聚感染。家屬今天發表聲明，對引發確診致歉，但盼外界勿獵巫。 圖／取自網路
案14359因入住恩主公醫院後引發高雄仁武群聚感染。家屬今天發表聲明，對引發確診致歉，但盼外界勿獵巫。 圖／取自網路

案14359因入住恩主公醫院後引發高雄仁武群聚感染。家屬今天發表聲明，說明醫院原以為相關症狀是肺癌，因擔心要跟時間賽跑回高雄拍全家幅，對引發確診致歉，但盼外界勿獵巫。

高雄市議員邱俊憲因接獲陳情，下午在臉書貼出仁武家庭群聚案14359妻子的聲明，內容首先對引發確診向社會致歉，但也提及家人因此遭到肉搜貼出地址，並遭網友攻擊，希望藉聲明交代事件始末。

內文提到，案14359因工作獨居桃園，5月24日至28日因膽結石，入住新北三峽恩主公醫院開刀治療，住院前依規定篩檢結果皆為陰性，出院後回高雄靜養，期間南北奔波皆需要回診。

聲明指出，案14359靜養期間出現咳嗽跟呼吸道症狀，6月3日首次回診恩主公醫院拆線時，向醫生反映出現咳嗽、呼吸道症狀，醫生回答可能是手術插管傷到，並未做篩檢。6月7日第2次回診，再次反映咳嗽、呼吸道症狀，換開藥服用。

而6月17日第3次回診，再次反映咳嗽、呼吸道症狀，並且照X光，發現肺部一大片陰影，醫生當下判斷「疑似肺癌」及「進展快速」。由於事發突然，家人害怕案14359離世，才會決定去拍全家幅，彌補沒拍婚紗照的遺憾。

後來家人陸續出現發燒及嗅覺異常，但皆以為是一般感冒，所以沒有察覺異常，直到外甥女也有症狀，相約篩檢才得知確診。

聲明指出，直到6月23日院方發來案14359肺部診斷報告，才確認不是肺癌末期，而是肺部纖維化，雖然鬆口氣，也質疑恩主公醫院有誤診、處置防疫流程疏失。

聲明最後強調，「染疫」不會是任何人想要的結果，並再次為疏忽、一昧相信醫療資源給的答案而鬆懈致歉，並希望大眾諒解家人在以為會失去親人的恐懼下，拍攝全家幅的行為。

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