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防堵Delta變異株 屏東成立防疫小組圍堵

中央社 / 屏東縣26日電
Delta變種病毒來勢洶洶，屏東縣政府防疫大作戰，確診者熱區枋山鄉楓港、善餘兩村實施停業3天全面消毒、居民篩檢、優先打疫苗等強化防疫，面對傳染力更強的病毒入侵，當地居民心驚驚。 聯合報系記者劉學聖／攝影
Delta變種病毒來勢洶洶，屏東縣政府防疫大作戰，確診者熱區枋山鄉楓港、善餘兩村實施停業3天全面消毒、居民篩檢、優先打疫苗等強化防疫，面對傳染力更強的病毒入侵，當地居民心驚驚。 聯合報系記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布，屏東枋山鄉計程車司機群聚案有6人感染Delta變種病毒。屏東縣長潘孟安表示，屏東縣將成立因應變種病毒防疫小組，邀請學者等積極防堵病毒。

屏東枋山鄉計程車司機群聚案，指揮中心今天宣布，包括秘魯祖孫在內，12名染疫者中有6人確定感染最先發生在印度的Delta變種病毒，為台灣首見Delta變種病毒本土病例，另有6人基因定序還在檢測中。

潘孟安在下午的線上記者會中表示，縣政府今天下午已在枋山鄉成立前進指揮所，同時，將成立因應變種病毒防疫小組，邀請學者、專家等，商議如何積極防堵病毒擴散。

縣府表示，已確認感染Delta變種病毒的6例分別為秘魯祖孫案13332及案13333、計程車司機案14298、乘客案14409和其同居友人案14407、同居友孫子案14408。

今天屏東縣政府公布新增3例新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土病例，都是枋山計程車司機案14298的同住家人，包括司機妻子案14595（50歲女性）、司機母親案14596（88歲女性），及照顧母親的外籍看護案14594（37歲女性）。

縣府表示，目前計程車司機的3名家人及3名確診友人是否也感染Delta變種病毒，還在檢測中。

潘孟安表示，計程車司機的妻子案14595是統一超商的店長，為實聯制場所全程戴口罩，衛生局已發送疫情警示簡訊，提醒曾進出的民眾務必前往篩檢。

潘孟安表示，縣政府已從今天開始要求枋山鄉善餘和楓港兩村的商店及菜市場等停止營業3天，並進行全村消毒，明天起施打疫苗，將提供1200劑的AZ疫苗供村民施打。

枋山計程車司機染疫案，縣政府從計程車司機疫調發現，他所搭載的枋山乘客及乘客同居友人與孫子都染疫，進而發現枋山祖孫與從秘魯返台在枋山居家隔離的祖孫是鄰居。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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