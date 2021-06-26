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高市續追恩主公傳染鏈 擴大匡列至1076人
高雄市長陳其邁今天表示，高雄市今天無新增病例，而新北市恩主公醫院引發的仁武區家庭群聚擴大匡列至1076人，目前除了15名確診者，尚未驗出其他陽性病例 。
高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由高雄市長陳其邁主持記者會，說明高雄市今天無新增本土確診個案，而恩主公醫院引發的仁武家庭群聚案則持續擴大匡列。
陳其邁表示，仁武家庭群聚案目前第一圈匡列17人，共10人陽性、7人陰性。第二圈匡列183人，其中5人陽性、178人陰性。而第三圈則匡列876人，638人陰性，尚無檢驗陽性者。1076人中，共15人檢驗陽性。
另外，陳其邁也表示，高雄市268家住宿型長照機構的6188名工作人員全都完成快篩，接種疫苗人數則有5956人，接種率96.2%。住民有9599人接種，接種率為84.7%。
陳其邁表示，防疫最好的工具就是疫苗，目前高市6萬7847名醫事人員完成第1劑接種，接種率達99%，將請高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會頒贈「疫苗接種100%防疫安心診所」標章，給工作人員皆完成疫苗施打的社區診所。
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