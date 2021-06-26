快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東司機染Delta病毒2度到台南 南市府：評估擴大匡列

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
屏東從秘魯返台的祖孫在居家檢疫期間發現確診，且已確定是Delta變異株，縣府已安排附近兩村居民接種疫苗。圖／屏東縣政府提供
屏東從秘魯返台的祖孫在居家檢疫期間發現確診，且已確定是Delta變異株，縣府已安排附近兩村居民接種疫苗。圖／屏東縣政府提供

台南連續11天零確診，但中央流行疫情指揮中心今公布，屏東縣白牌計程車司機感染印度變異株Delta病毒，曾在11、18日載同樣也染Delta的73歲男子到台南佳里區法旨宮，引起地方高度關切，台南市長黃偉哲今在防疫記者會上表示，與這2名確診者接觸的2名廟方人員已進行居家隔離，由於Delta傳染力更強，會再評估針對附近區域擴大匡列或篩檢。

黃偉哲表示，印度變異株Delta病毒高傳染力、散播力以及致死率，讓大家戒慎恐懼，會採高規格態度處理，南市府已與屏東縣長潘孟安聯絡過，會協助防疫物資，畢竟同島一命，南高屏都是南部縣市，屏東疫情升溫時，台南也必須注意。

屏東線計程車司機案14298曾在11日上午9時49分載73歲男子案14409到國道3號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往佳里區法旨宮，2名友人進行自我健康監測，廟方2名人員列居家隔離，黃偉哲說，4人採檢陰性，持續密切監測。

南市衛生局長許以霖指出，廟方人員第一時間篩檢是陰性，市府會再評估，看是否該區域需要擴大匡列或篩檢。

針對新北市永和樂華夜市將在7月1日起恢復營業，禁止內用、僅開放外帶，黃偉哲表示，指揮中心並沒有要求夜市須停業，台南為自主性停止營業，尊重新北市的作法，台南夜市是否啟封，會再與衛生局、南部疫情指揮中心、夜市業者商討，在防疫及攤販維持生計中求得平衡點，一有結果會公告，尊重大家共同討論的決議。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／台南鴻品牛肉湯分店將熄燈 黃偉哲喊話籲中央加碼紓困

台南求職男到衛生所自主篩檢 被告知要自費卻咆哮醫護

與日本平戶市長視訊吃芒果 黃偉哲：城市交流不畏疫情

3級延長民眾生計慘 黃偉哲：任意解封大家都是輸家

相關新聞

屏東枋山6例也是Delta變異株 中央急撥1200劑全面施打

屏東縣枋山群聚感染今天再增3例，屏東縣政府公佈確診個案，為案14298計程車司機的妻子、母親及照顧的外籍看護。縣長潘孟安...

陳其邁宣布啟動「枋山專案」 當屏東兄弟縣後盾

高雄市今天沒有新增新冠肺炎本土案例，但受屏東Delta變種病毒入侵影響，高市府今天下午邀專家開應變會議導致記者會時間延宕...

萬華不是以前的社區感染 柯文哲：轉成市場感染模式

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，針對北市疫情，現在是11個行政區的清零計畫和萬華2.0計畫，而萬華2.0專案 ，不是以...

屏東枋山2村四級封村？ 潘孟安駁斥：產業、肚皮都要顧

傳播力凶猛的印度變異株侵台，疫情熱區屏東枋山鄉楓港、善餘兩村，傳可能走向四級封村，縣長潘孟安今回應，目前沒有考慮封村，採...

國軍桃園總醫院累計33例確診 軍醫局進駐成立指揮所

桃園今天新增3例新冠肺炎本土個案，衛生局調查，2人有確診者接觸史，1人感染原因尚待調查。

6月26日疫情懶人卡／基隆1養護中心2住民無症狀確診 國軍桃園總醫院確診累達33例

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。