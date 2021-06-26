屏東司機染Delta病毒2度到台南 南市府：評估擴大匡列

台南連續11天零確診，但中央流行疫情指揮中心今公布，屏東縣白牌計程車司機感染印度變異株Delta病毒，曾在11、18日載同樣也染Delta的73歲男子到台南佳里區法旨宮，引起地方高度關切，台南市長黃偉哲今在防疫記者會上表示，與這2名確診者接觸的2名廟方人員已進行居家隔離，由於Delta傳染力更強，會再評估針對附近區域擴大匡列或篩檢。

黃偉哲表示，印度變異株Delta病毒高傳染力、散播力以及致死率，讓大家戒慎恐懼，會採高規格態度處理，南市府已與屏東縣長潘孟安聯絡過，會協助防疫物資，畢竟同島一命，南高屏都是南部縣市，屏東疫情升溫時，台南也必須注意。

屏東線計程車司機案14298曾在11日上午9時49分載73歲男子案14409到國道3號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往佳里區法旨宮，2名友人進行自我健康監測，廟方2名人員列居家隔離，黃偉哲說，4人採檢陰性，持續密切監測。

南市衛生局長許以霖指出，廟方人員第一時間篩檢是陰性，市府會再評估，看是否該區域需要擴大匡列或篩檢。

針對新北市永和樂華夜市將在7月1日起恢復營業，禁止內用、僅開放外帶，黃偉哲表示，指揮中心並沒有要求夜市須停業，台南為自主性停止營業，尊重新北市的作法，台南夜市是否啟封，會再與衛生局、南部疫情指揮中心、夜市業者商討，在防疫及攤販維持生計中求得平衡點，一有結果會公告，尊重大家共同討論的決議。

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