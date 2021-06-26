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防堵Delta變種病毒 潘孟安喊話：料敵從寬

中央社 / 屏東縣26日電

中央流行疫情指揮中心今天證實，屏東計程車司機群聚案中有6人感染Delta變異株，是台灣首見Delta病毒本土病例。屏東縣長潘孟安臉書發文喊話，見招拆招、料敵從寬。

從秘魯返台在屏東枋山鄉居家檢疫祖孫，被證實感染最早在印度發現的新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）Delta變異株，由於枋山鄉同時有7人確診，屏東縣政府今天宣布在枋山鄉成立前進指揮所，全力防堵病毒入侵。

潘孟安在臉書（Facebook）貼文指出，同村7名染疫者是否也是Delta變異株仍待調查，縣府採取「料敵從寬」基調，昨天立即啟動一連串的應變作業，跨單位、跨時空行動，屏東成立「枋山前進指揮所」，槍口一致瞄準病毒。

他指出，醫療、警政、社政、民政、衛生等相關單位立刻上線，衛生單位緊急加設第2座篩檢站擴充量能，並有效分流，同步調度疫苗備用；警政協助各餐飲業、市場、超商等人口密集進出營業場所停業3日的秩序維護。

社政單位漏夜備妥防疫包，今晨緊急送抵枋山，由地方對口接軌，派送到家戶，避免人口移動，另調度清消人力，視雨勢走向，掌握時間進行深度消毒，以免雨勢削弱消毒效益。

潘孟安說，他昨天晚間趕赴枋山鄉，因為鄉親正值農忙期，多無法抽身篩檢，便向鄉親喊話，讓大家安心但要小心。今天下午縣府在枋山鄉老人文康中心成立「枋山專案前進指揮所」，呼籲鄉親踴躍做篩檢。

貼文指出，這次重點地區是枋山鄉的楓港、善餘2村，為徹底防疫，屏東已緊急調度疫苗，只要民眾完成篩檢，明天起到29日止，18歲以上持篩檢陰性證明，皆可接在枋山老人活動中心速打站接種疫苗，斷絕各種病毒的傳染鏈。

潘孟安喊話，不管哪一種病毒，屏東都以最高規格完成佈署，全面戒備中，即使病毒來自境外，也不曾輕忽，一貫接銜防疫措施，相信只要大家能夠配合同心，會見招拆招。

潘孟安說，除了枋山地區，確診個案在各鄉鎮足跡的疫調、準備動作都不曾停歇，居民不要恐慌，縣府團隊會一直都在，中央也會全力支援，希望外界不要任意揣測，或出現不實的傳言，只要大家一起攜手合作，一定可以阻斷這次的疫情危機。

新冠肺炎 COVID-19 潘孟安 Delta變異株

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