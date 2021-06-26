Delta病毒侵台 人民還能撐多久

疫情稍微可控但未完全降溫，指揮中心日前宣布全國疫情三級警戒延至7月12日，民眾進行室內外活動仍需配戴口罩，但隨著時間延長，許多做生意的店家苦不堪言。市場攤商配戴口罩工作，與未配戴口罩的假人頭形成對比。疫情下的我們只能遮遮掩掩，生硬的假人不用戴口罩、反倒坦蕩磊落，一個反客為主的畫面顯得荒誕。

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