快訊

直播／再增13死！今增本土78例 新北市36例最多

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

Delta病毒侵台 人民還能撐多久

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
攤商配戴口罩工作，與未配戴口罩的假人頭形成對比，畫面顯得荒誕。記者曾原信／攝影
攤商配戴口罩工作，與未配戴口罩的假人頭形成對比，畫面顯得荒誕。記者曾原信／攝影

疫情稍微可控但未完全降溫，指揮中心日前宣布全國疫情三級警戒延至7月12日，民眾進行室內外活動仍需配戴口罩，但隨著時間延長，許多做生意的店家苦不堪言。市場攤商配戴口罩工作，與未配戴口罩的假人頭形成對比。疫情下的我們只能遮遮掩掩，生硬的假人不用戴口罩、反倒坦蕩磊落，一個反客為主的畫面顯得荒誕。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

Delta變異株兇猛 孫大千5建議籲政府真正超前部署

Delta變異株侵台風暴 指揮中心下午2時說明

監所不賣口罩充斥黑市 國民黨團：監所應增公發口罩量

秘魯祖孫染Delta 屏東枋山疫情熱區村民全面打疫苗

相關新聞

今日新增78例本土、13例死亡 解隔離人數達75.1%

本土疫情尚未趨緩，又面臨境外移入的Delta病毒株威脅。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增80例COVID-19確定病...

直播╱今確診增78例本土、2例境外 13例死亡

印度Delta變異株的傳染力高於英國變異株六成。屏東群聚事件中，自秘魯返台祖孫確定感染Delta變異株，指揮中心最快今天...

6月26日疫情懶人卡／國軍桃園總醫院確診達30例 新北家禽合作社增8移工確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

影／Delta侵襲屏東小農漁村 200村民上午忐忑排隊篩檢

台中市一對祖孫從秘魯返台回屏東縣娘家隔離時確診，基因定序證實感染Delta變種病毒（原稱印度變種病毒），住地相關傳播鏈共...

秘魯返台祖孫染Delta病毒 屏東枋山熱區村民明起打疫苗

台中市一對嬤孫在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診，證實是印度Delta變異株，因後續同村有7人染疫，今天下午中央公布7人基因...

新北家禽合作社再增移工確診 侯友宜：總計有8人確診

位在泰山區的新北市家禽運銷合作社爆出有移工確診，匡列23人中有5人快篩陽性，市長侯友宜今天表示，PCR結果出爐，包含這5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。