6月26日疫情懶人卡／國軍桃園總醫院確診達30例 高雄增2例為恩主公醫院案第3波

三級緊戒讓生活、工作的界線消失，每個人都在多重角色扮演，賴以威不斷在好老師、好爸爸、好丈夫的身分之間穿梭，調適心理狀態，也持續進行親子溝通。雖然不可能做到項項滿分，但至少在每個當下做好那時候應該要做的事。

2021-06-26 07:00