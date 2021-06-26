6月26日疫情懶人卡／國軍桃園總醫院確診達30例 高雄增2例為恩主公醫院案第3波
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月25日疫情懶人卡）
▌國軍桃園總醫院確診已達30例
桃園市、新竹縣昨天新增14例確診，其中9例與國軍桃園總醫院群聚有關，9人先前都已匡列隔離。國軍桃園總醫院昨恢復屬於綠區的復健科、外科門診，以1人1診方式看診。桃園市府、衛福部與軍方到院訪視，考量仍有隔離者二、三採才確診，決定將醫院醫療量能降載到最低；苗栗縣新增3例都是隔離移工，新竹市和南投縣掛零。...more
▌高雄增2例確診 市府：恩主公醫院案第3波
高雄昨新增2例確診病患，市府認定恩主公醫院案延伸，這波群聚感染進入第三波，已導致5家庭、15人染疫，足跡以岡山為主。台東4大市場工作人員明天提前接種疫苗，屏東近日爆發計程車司機群聚感染，屏南地區與偏鄉接種率偏低，縣長潘孟安大聲疾呼，符合資格者快點打疫苗。...more
▌竹縣6個月大男嬰嗆奶咳嗽發病 1家3口都確診被收治
新竹縣25日公布的4例確診個案中，其中2例為一對父子，為19日確診的案14065 、30多歲女性的丈夫及兒子；原本父子因被匡列隔離而在當天就入住防疫旅館，不過當晚6個月大的男嬰，就開始出現咳嗽、嗆奶，但父子2人採檢都為陰性，沒想到23日男嬰咳嗽症狀持續，再採檢才陽性確診。...more
▌彰化新增2例確診 為陪病北漂男及麻將咖鏈家人
彰化縣今天新增兩例確診，其中一名在台北從事餐飲服務業的30多歲男子，他在上月16日回彰化，6月23日陪祖父住院手術經醫院採檢確診，疑在台北感染；另一名麻將牌咖傳染鏈牌咖的60多歲媽媽，在14天居家隔離期滿後，檢出陽性，累計此傳染鏈已38人確診。...more
▌彰化今公布9處確診者足跡 這家全聯就去了5次
彰化縣新冠肺炎今天新增2確診病例，衛生局今天晚間公布9處確診者足跡，其中全聯Pxmart彰化市自強南路店就包辦5次，另有兩家喜美超市及三民市場、及彰化市林森路大之禹總匯商行等，衛生局籲請當時間出入這些場所的民眾，在14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請盡速戴口罩就醫。...more
▌南投確診男台中投宿5旅館未開趴！家樂福青海店列足跡
台中市衛生局長曾梓展說，台中今天新增1名本土確診案為53歲彩券行女老闆，因其父確診匡列為居家隔離對象，居家隔離期滿後再自主健康管理7天，期間彩券行均未營業。另外，台中市今天新增南投埔里鎮30歲男子確診個案在台中足跡，確診者與友人投宿台中5家旅館，有無舉辦「毒趴」？台中市政府與警方調查發現，旅館及其住宿房間很小，只有個案與友人進房間，是不可能舉辦轟趴，警方掌握的資訊，是沒有毒品交易相關訊息，目前警方還在深入了解中。...more
▌駐衛警打疫苗仍感染 柯文哲：可能和爸爸有共同感染源
台北市議員陳怡君接獲市府內部員工爆料，指市府負責市長安全駐衛警日前確診，目前已居家隔離。台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，員警5月29日就去打疫苗，理論上6月10日就滿兩周，應該就有抗體，但6月19去醫院照顧他爸爸，6月20日確診，是不是被他爸爸感染？機會很低。...more
▌護理師打2劑疫苗還確診 北市：Ct值36、收治觀察中
北市聯醫陽明院區今日傳出有護理師已經接種過2劑AZ疫苗，卻還是確診。台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，該名同仁經篩檢後Ct值36，界定為陽性，目前已將該同仁收治，將採取高度規格來應對。...more
▌國軍桃園總醫院今增7人確診 桃園列管個案占6例
桃園市今天新增10例確診個案，有6例與國軍桃園總醫院群聚感染有關，包含外縣市相關個案，整體確診人數已達30例；該院今天恢復看診，但尚收治15名確診者。市長鄭文燦稍早直播時表示，相關確診病患會移至衛服部桃園醫院和林口長庚醫院收治，逐步完成清零計畫。...more
▌板橋居家隔離者偷跑去銀樓買首飾 侯友宜：重罰40萬
新北市今天新增32例本土個案，市長侯友宜表示，目前居家隔離人數1913人，但侯友宜指出，昨天板橋區有一位居家隔離者偷跑去銀樓買首飾，沒有帶手機，被疫調小組查到，重罰40萬，居家隔離者因為會發生陰轉陽狀況，一定會依法重罰。...more
▌苗栗公館確診男子感染源待釐清 匡列採檢接觸者12人為醫護
苗栗縣昨天出現一例本國確診者案14454，縣府公布公共場所活動足跡包括苗栗、公館等地，但外界質疑確診者曾至一家小兒科就診，也在苗栗一家醫院看護母親，是否涉及隱匿足跡？苗栗縣衛生局下午回應媒體的詢問，強調匡列者中有12人為醫護人員，全數採檢陰性，全案是否有涉及隱匿疫調已請苗栗縣刑警大隊介入調查，追查可能的感染源。...more
▌秘魯返台祖孫染Delta 屏東枋山7例基因定序比對中
台中市一對境外移入案祖孫（案13332及案13333），本月6日自秘魯返國，就在屏東縣枋山鄉23、24日新增7例中案14407的71歲女性親戚家隔壁居家檢疫，祖孫14日雙雙確診，指揮官陳時中今天宣布，經基因定序後認定都是Delta病毒變異株；縣府表示，枋山鄉7例確診最早的感染源，正由中央比對病毒株基因序列中，尚無法證實祖孫是傳染鏈。...more
▌新竹縣25日增4確診 3例桃園804醫院、1例竹東長照機構
新竹縣今天（25日）新增4例確診個案，其中3例與國軍桃園總醫院群聚感染事件相關，1例為竹東B長照機構住民，共匡列9名接觸者，其中1人居家隔離、8人自主健康管理；衛生局表示，除了新增4例確診，還接獲1例施打疫苗後死亡通報，目前仍在調查釐清中。...more
▌苗栗新增3例移工確診 24日通報本國個案匡26人全採陰
苗栗縣今增3例移工確診，全縣累計確診數達566例，縣府表示3例都是6月9、10日隔離於防疫旅館的外籍移工，採一人一室隔離10到14天，無公共活動史。
▌北農案廣篩8千人15人陽性！陳吉仲宣布6點精進作為
北農群聚案自昨日開始實施入場者皆要檢附三日內陰性證明，農委會主委陳吉仲指出，雙北果菜市場廣篩5022人中，有PCR陽性15人，且都不是北農造冊者。
▌【6/25確診地圖】本土確診增76例、死亡5例 陳時中：42例仍在社區
今日本土確診人數新增76例COVID-19確定病例，均為本土個案。其中34例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者。另確診個案中新增5例死亡。
▌泰山家禽屠宰場爆新北首例屠宰場確診個案 5移工快篩陽性
新北市家禽運銷合作社傳出有移工確診，新北市動保處證實，是新北首例屠宰場確診個案，該越南籍36歲女移工昨天因身體不適，PCR陽性確診。今早共有23名移工篩檢，有5名陽性。
▌確診學生單日增7人 各級學校累計632人
教育部校園安全暨災害防救通報處理中心上午更新各級學校學生確診案例統計，4月20日到6月24日傍晚5時30分，合計632人（622例本土個案、10例境外移入）確診。
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▪【今日疫情懶人卡】國軍桃園總醫院確診達30例 高雄增2例為恩主公醫院案第3波
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