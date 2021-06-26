國軍桃園總醫院凌晨突公告 門急診、住院、打疫苗暫停14天

國軍桃園總醫院今天凌晨在官網公告，即日起停止門診、急診、住院、新冠肺炎疫苗注射服務14天，病友對院方突然公告感到意外，凌晨紛紛詢問醫療、慢性處方箋問題。有經驗的網友留言表示，慢性處方簽可帶藥單到他院開立藥物，若藥單遺失可以到他院時請醫師參考雲端藥歷，或打電話到國軍桃園總醫院詢問。

國軍桃園總醫院昨天解封第一天，多個門診開始服務病友，不過因為先前群聚感染又新增6名確診者（都是先前已框列隔離對象），使確診者累計30人，衛福部和院方、桃園市政府防疫團隊會勘討論後，昨晚決定全面清零、降載，門診除了內科位在紅區停診，部分門診維持每周1天門診，到了凌晨，院方在官網進一步公告門診等4大醫療服務暫停。

防疫中心昨天公布新增確診者有的是2篩以上確診，醫院凌晨突然公告全面停診，是否意味感染再擴大，桃園市政府今天會進一步說明。 國軍桃園總醫院今天起暫停4大醫療服務14天。記者鄭國樑／翻攝

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