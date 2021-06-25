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秘魯返台祖孫居檢發燒 屏東居家關懷發現送醫確診

中央社 / 屏東縣25日電

在屏東縣枋山鄉居家檢疫的秘魯返台祖孫，感染新冠肺炎Delta變異株，屏東縣長潘孟安表示，這對祖孫是在居家檢疫，縣府進行電話關懷時發現祖孫發燒，送醫檢測確診。

屏東縣枋山鄉一名計程車司機案14298確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），縣府疫調採檢後，發現他所搭載的枋山鄉乘客、乘客同居友人和她的孫子都確診，而枋山的這對祖孫與秘魯返台祖孫是鄰居。

計程車司機的群聚染疫案，不包括秘魯返台祖孫，共有7人確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布自秘魯返台祖孫感染的是最先發生在印度的Delta變種病毒。

潘孟安表示，秘魯返台祖孫6月6日自秘魯返台後，在枋山鄉的娘家居家檢疫，縣府進行電話關懷時發現祖孫發燒，請救護車送到醫院檢測，14日證實確診，目前收治在負壓隔離病房。

潘孟安表示，計程車司機群聚感染的7人病毒株由中央流行疫情指揮中心進行基因序列比對中，由於枋山祖孫中的孫子是由北部返鄉，也有可能是感染源，7人染疫到底是那一種病毒株，中央還在比對中，大家不用過度揣測及恐慌。

縣府表示，這起7人群聚染疫案共匡列81人居家隔離、31人自主健康管理，24日下午開始在枋山鄉善餘和楓港兩村緊急設置篩檢站，首日120人的快篩及核酸檢測（PCR）檢測都陰性，今天全天324人快篩也全部陰性，PCR檢測中。

縣府表示，將勸說枋山善餘及楓港兩村的營業場所暫時停止營業3天，進行大規模清消，並已爭取中央撥補兩村居民所需的疫苗，待PCR檢測陰性後讓村民施打。

新冠肺炎 COVID-19

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