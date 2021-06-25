廈門通報8例來自台灣 莊人祥：6人曾在台確診

中國大陸廈門通報8例來自台灣的輸出病例，指揮中心發言人莊人祥今天表示，6人曾在台確診、隔離，前往廈門前採檢均陰性，另2人已採檢密切接觸者，同住家人均陰性。

中國大陸廈門市通報，近日新增8例來自台灣的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，由於中國大陸廈門採分批通報，因此繼23日通報6例台灣輸出病例後，近日又新增2例。

莊人祥說，8人中有6人曾在台確診並接受治療，隔離後出院，出國前往廈門前均採檢為陰性，研判沒有感染性。

莊人祥指出，至於另外2名沒確診過的個案，有其中一人因同住者確診曾遭居家隔離；另一人則在台灣查無確診紀錄，已經針對接觸者進行採檢，6名同住接觸者採檢均陰性。

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