苗栗縣新增3移工確診 縣府續查台電退休男感染源
苗栗縣今天新增3例確診個案，縣府衛生局表示，3例皆為隔離中外籍移工；另針對昨天公告確診的49歲台電退休員工，已擴大匡列接觸者採檢，持續深入疫調，盼盡快釐清感染源。
中央流行疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。苗栗縣政府衛生局指出，3例皆為外籍移工，6月9、10日隔離於防疫旅館，採一人一室隔離10到14天，皆無公共活動史，現已收治於醫院隔離中，對於社區及工廠不會產生影響。
衛生局昨天公布一名公館鄉確診個案（案14454）為49歲男子，今年4月甫自台電退休，有民眾質疑，男子在發病前，曾前往一間小兒科診所就診，並在苗栗一家醫院照顧生病的母親長達1星期，相關足跡卻未見公布，懷疑是否涉嫌隱匿疫調，也擔心可能造成疫情破口。
衛生局長張蕊仙表示，針對案14454，因感染源尚不明，已匡列同住家人、親屬11人以及醫護人員12人，共計23人，經PCR核酸檢測均為陰性，另擴大匡列其他非密切接觸者3人，檢測結果尚未出爐，個案是否涉及隱匿疫調，已由警方介入調查，衛生局也持續深入疫調，盼能儘速釐清感染源。
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