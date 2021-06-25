圍堵南投竹山疫情 社區快篩212人全數陰性

南投縣近日染疫個案陸續出現在竹山鎮，為圍堵疫情，衛生局在竹山設社區篩檢站，今天快篩212人全數陰性，明天還有1場次，請與近期公布確診足跡重疊者、自覺有症狀者來篩檢。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，南投縣今天無新增確診個案，不過縣內最新傳染鏈為竹山鎮已有3人因彰化里長夫妻神壇活動而陸續染疫，為此，南投縣政府衛生局持續在竹山鎮設社區篩檢站，今天快篩共212人，全數陰性。明天還有1場次。

南投縣長林明溱今天說，防疫三級警戒延至7月12日，請大家繼續配合各項防疫措施，堅持守護南投；另外，很多人詢問長輩如何接種疫苗，南投縣目前開放75歲以上長輩、原住民65歲以上接種，只要先打電話到衛生所、合約診所或醫院預約，就可在指定時間前往施打。

南投縣內疑似接種疫苗不良反應死亡事件累計到昨天達8例，衛生局依規定通報，並協助家屬申請預防接種受害救濟，死因是否與施打疫苗有關待釐清。

南投縣設有疫情慰助方案，林明溱今天陸續到南投市、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉日月潭、信義鄉、名間鄉，慰問疑在接種疫苗後往生7名長輩的家屬，致上新台幣10萬元慰助金，林明溱說，他身為縣長，應當一戶戶去拜訪慰問，虔心希望逝者心安、生者節哀。

南投縣政府表示，接種新冠肺炎疫苗死亡慰助金，一般民眾為每人10萬元，中低收入戶15萬元，低收入戶20萬元，家屬不須申請，後續由衛生局彙整資料，經與社會及勞動處共同認定，就直接通知核發。

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