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北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天
傳統市場又爆群聚感染？萬大市場昨天晚間部分攤商突然拉起封鎖線，讓其他攤商相當緊張。對此，北市府證實，因為近日的疫調資料明確，市場處針對36個可能接觸的攤位進行清消，封鎖攤位也會停業3天。
北市府副發言人黃瀞瑩表示，由於近日已有較完整外縣市的疫調資料，因此市府針對攤商進行匡列並清消。
黃瀞瑩指出，封鎖的攤商都是最近14日有接觸確診者或是鄰近的攤位，這次共封鎖36個攤位，預計花3天來進行清消。
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