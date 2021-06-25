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北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

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北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市萬大市場有部分攤位與確診者接觸，昨晚拉起封鎖線清消；本圖為示意圖，與該新聞無關。圖／聯合報系資料照
北市萬大市場有部分攤位與確診者接觸，昨晚拉起封鎖線清消；本圖為示意圖，與該新聞無關。圖／聯合報系資料照

傳統市場又爆群聚感染？萬大市場昨天晚間部分攤商突然拉起封鎖線，讓其他攤商相當緊張。對此，北市府證實，因為近日的疫調資料明確，市場處針對36個可能接觸的攤位進行清消，封鎖攤位也會停業3天。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，由於近日已有較完整外縣市的疫調資料，因此市府針對攤商進行匡列並清消。

黃瀞瑩指出，封鎖的攤商都是最近14日有接觸確診者或是鄰近的攤位，這次共封鎖36個攤位，預計花3天來進行清消。

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