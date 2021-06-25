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新北檢疫中心小姊弟解隔離沒人陪 護理師溫馨護送返家

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往新店集中檢疫中心，慰問檢醫護、後勤人員及員警，並關心入住民眾狀況。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今前往新店集中檢疫中心，慰問檢醫護、後勤人員及員警，並關心入住民眾狀況。圖／新北新聞局提供

新北新店集中檢疫中心有對小姊弟解除隔離要返家，但母親仍在醫院接受治療，姊弟沒家人陪伴顯得忐忑不安，護理師決定陪這對姊弟搭防疫小巴回家，並聯繫其家人在家等待，最後姐弟才露出安心表情，順利返家。

新北目前有6家集中檢疫中心，提供1308床可供快篩陽性、輕症及無症狀民眾收治入住，截至目前為止，服務超過2400名民眾。新北市長侯友宜今前往新店集中檢疫中心，慰問檢醫護、後勤人員及員警，並關心入住民眾狀況。

新店集中檢疫中心由台北慈濟醫院醫護團隊負責，目前已服務507名民眾，由於該檢疫中心有較多家庭房，入住的以家庭居多且兒童少年佔比漸增，院方每天提供視訊診療、關懷問安。

侯友宜說，不少家庭群聚感染，在照顧上希望不要分開能在一個場所，新店集中檢疫中心收治18歲以下占33%，能夠跟家人一起接受照顧，並很快平安出院，且新北的康復率遠超過全國的平均值。

侯友宜表示，新北集中檢疫中心量能全國最多，目前使用366房還有942房，新北能在這波疫情海嘯中撐住醫療量能，就是有6家集中檢疫所，並有專業醫療團隊進駐，提供關懷與健康監測，讓確診者都能平安回家。

集中檢疫中心除了有細心護理師外，住在檢疫中心附近的民眾，知道團隊努力照護需要幫助的民眾，更在自家陽台張貼醒目的大字報，為醫護團隊加油打氣。

新北市長侯友宜今前往新店集中檢疫中心，慰問檢醫護、後勤人員及員警，並關心入住民眾狀況。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今前往新店集中檢疫中心，慰問檢醫護、後勤人員及員警，並關心入住民眾狀況。圖／新北新聞局提供

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