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國軍桃園總醫院今恢復看診 鄭文燦：風險期仍未過

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
國軍桃園總醫院今恢復看診，桃園市長鄭文燦表示該院仍有14天風險期，相關採檢工作仍要持續。圖／桃園市政府提供
國軍桃園總醫院今恢復看診，桃園市長鄭文燦表示該院仍有14天風險期，相關採檢工作仍要持續。圖／桃園市政府提供

國軍桃園總醫院日前爆發新冠肺炎群聚感染事件，今天恢復看診。桃園市長鄭文燦稍早在防疫會議指出，以過去經驗來看，該院14天風險期未過，仍要小心防範。

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院（舊稱：國軍804醫院）經過二採、三採，還是篩檢出一些確診個案，「我認為這樣是對的，避免有任何的破口，所以還要進行所謂的四採」。另外，病人與醫護人員也要定期篩檢。

鄭文燦說，病毒的傳播力很強，潛伏期也很長，不管是醫院、家庭或職場的群聚感染事件，都要落實精準疫調並嚴格匡列。桃園雖然都有做到，作業也相當迅速，但這樣做還不可能歸零，「這是事實」；他鼓勵地方防疫團隊以高標準處理每個確診個案和感染事件，才有辦法讓防疫防線守得更好。

有關疫苗配賦及接種，鄭文燦表示桃園11家責任醫院已開放孕婦預約接種莫德納疫苗，但截至今天，莫德納僅剩929劑，而全市AZ疫苗也只剩下6千餘劑。

鄭文燦呼籲，桃園目前莫德納及AZ疫苗都快用完了，請符合中央疫情指揮中心規範資格的民眾要把握機會，盡快完成接種，「疫苗是安全的，也是有效的，只要按照醫護人員指示，對整體健康是有保護的」。另外，指揮中心7月1日會有250萬劑莫德納疫苗配賦給全國各地，市府也會盡快安排符合資格民眾接種。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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