6月25日疫情懶人卡／基隆攤商1家5口染疫 牙醫打疫苗後確診

這是最好的時代，也是最壞的時代。回顧疫情延燒的一年，全球每一天從股市狂飆中誕生一名億萬富豪，卻同時增加30萬極端貧民。蘋果公司市值在一天內飆破2兆美元，而非洲童工結束一天勞動，手上拿到的工資卻不到1塊美元。 2020到2021年，一場疫情切割出兩個平行世界。蔓延全球的災難彷彿看不到盡頭，明年全球仍將有超過2億人失業，女性和青年勞工首當其衝。對於第三世界家庭、失學童工與失業青年來說，戰疫之後才是挑戰的開始。

2021-06-25 07:20