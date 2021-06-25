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6月25日疫情懶人卡／基隆攤商1家5口染疫 牙醫打疫苗後確診

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月24日疫情懶人卡

▌1家5口確診！基隆燒烤店老闆足跡具傳染風險 父母是市場攤商

基隆市巴豆妖燒烤店業者（案14268）確診，因為足跡具不特定傳染風險，引發關注。他和在仁愛市場擺攤的父母23日確診，市長林右昌為此宣布市場延後5天復市。

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▌北市信義區牙醫師轉陽確診 2員工染疫、130病患居家隔離

北農、北藝、環南群聚連環爆，台北市長柯文哲24日主持防疫記者會時透露，信義區有一名牙醫確診個案，造成牙醫員工14人、病患有130多人被匡列居家隔離，其中還有2名員工確診。

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【抗疫延長賽】極富和極貧鴻溝急速擴大 他能買下全球疫苗、他則一天賺不到1美元

這是最好的時代，也是最壞的時代。回顧疫情延燒的一年，全球每一天從股市狂飆中誕生一名億萬富豪，卻同時增加30萬極端貧民。蘋果公司市值在一天內飆破2兆美元，而非洲童工結束一天勞動，手上拿到的工資卻不到1塊美元。 2020到2021年，一場疫情切割出兩個平行世界。蔓延全球的災難彷彿看不到盡頭，明年全球仍將有超過2億人失業，女性和青年勞工首當其衝。對於第三世界家庭、失學童工與失業青年來說，戰疫之後才是挑戰的開始。

看濟州島淪陷 金門要守住零確診 陳時中為何硬擋入島普篩？

在野黨喊了一年三個月，中央流行疫情指揮中心日前終於同意入境普篩，不過離島縣市長、在野黨立委一個月前呼籲離島入境全面普篩，至今中央仍未同意，恐重蹈南韓濟州島在去年的覆轍。 上月底連江縣發現首名確診者，是從台灣到馬祖從事服務業；本月初，澎湖湖西鄉隘門村更爆發家庭群聚母子3人染疫，目前澎湖縣5人確診、連江縣4人，只有金門沒有病例。

【疫情這堂課】防疫孤獨感下底層工人往黑暗裡去 解封後就業安全成當務之急

五月疫情爆發，全台進入三級警戒，熱鬧的街頭突然空蕩蕩，街頭常見的舉牌工，沒有機會舉牌了；依靠打零工維生的底層工人，彷彿也消失了。他們在哪個角落？失去工作機會的他們，該如何維生？

恩主公案 陳時中：醫院匡列隔離應改進

高雄市仁武區爆發群聚感染，十三人染疫，市長陳其邁前天怒轟新北市恩主公醫院未落實疫調，昨天重申發現疏漏就要抓漏、補漏，高雄...

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