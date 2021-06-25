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6月25日疫情懶人卡／基隆攤商1家5口染疫 牙醫打疫苗後確診
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月24日疫情懶人卡）
▌1家5口確診！基隆燒烤店老闆足跡具傳染風險 父母是市場攤商
基隆市巴豆妖燒烤店業者（案14268）確診，因為足跡具不特定傳染風險，引發關注。他和在仁愛市場擺攤的父母23日確診，市長林右昌為此宣布市場延後5天復市。
▌北市信義區牙醫師轉陽確診 2員工染疫、130病患居家隔離
北農、北藝、環南群聚連環爆，台北市長柯文哲24日主持防疫記者會時透露，信義區有一名牙醫確診個案，造成牙醫員工14人、病患有130多人被匡列居家隔離，其中還有2名員工確診。
疫情快報
▪【疫情專題】24日增129例本土、6人死亡 確診數連3天微幅上升
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】基隆攤商1家5口染疫 牙醫打疫苗後確診感染2員工
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