四川增2例來自台 陳時中：類似狀況頻傳是正常的

中國四川省衛健委今天公布，新增3例新冠肺炎境外移入，其中2例來自台灣。指揮中心指揮官陳時中說，本土疫情升溫，類似狀況頻傳是正常的，盼正向看待找出隱形傳播鏈。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，陳時中下午在記者會中表示，最近不知台灣輸出個案是否明顯增加，希望將精力花在找出國內可能的隱形傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已在上午9時接獲中國大陸衛生單位通知，將積極匡列在台期間接觸者。

接連2天單日新增個案都破100例，陳時中分析，國內單日本土新增個案數增加主要和最近陸續發生的幾起群聚事件有關，希望盡快掌控疫情，只要落實匡列相關接觸者，即是後續出現「防火牆」內的確診者，也相對較安心，至少發病時足跡可掌控，不至於造成大規模傳染。

由於跨區傳播事件、群聚感染案件仍然存在，指揮中心昨天宣布全國疫情警戒第3級延長至7月12日，雖大部分民眾認同此政策，但仍有全台陪雙北一起延長的反對聲浪，台北市長柯文哲指出，這樣的說法是政治攻擊、認知作戰。

對此，陳時中說，「我們面對的是病毒」，病毒跑很快，一不注意就到處流竄，全民一心將份內防疫規範落實，疫情才得以控制，這樣的決定不單純是將防疫強度延長，也是希望利用延長的時間將疫調做得更好，努力把疫情控制下來。

針對屏東縣枋山鄉63歲計程車司機染疫案，與一對從秘魯回國的境外移入確診祖孫有關，外界擔心是否為最先發生在秘魯的Lambda變種病毒感染。陳時中強調，若有必要就會做基因定序，釐清感染病毒株種類。

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