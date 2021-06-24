高雄仁武家庭感染延燒 新北：依中央指引匡列

新北市長侯友宜今天對高雄市長陳其邁質疑新北未疫調造成仁武家庭感染一事不作回應；市府表示，尊重恩主公醫院的說明，並強調是依中央規範與指引進行匡列對象。

侯友宜今天下午舉行防疫應變會議後線上記者會說明新北在新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）各項防疫措施及成果，但媒體持續追問有關陳其邁昨天質疑新北市沒有把恩主公醫院群聚感染疫調清楚，也沒提供高雄任何資料等問題，侯友宜均不回應。

市府副發言人戴湘儀會中代為答覆表示，有關恩主公醫院問題，院方昨天和今天都有回覆；衛生局長陳潤秋也說，院方已有詳細說明，尊重院方的說法，她也針對是否會對此重啟疫調一事表示，只要有新的確診個案都會作匡列和疫調。

副市長劉和然與陳潤秋在會後說明時表示，恩主公醫院院內感染或其他類似確診個案發生時，醫院與疾病管制署防疫醫師、市府衛生局會進行3方討論，依照中央規範與指引匡列必要的接觸人員。

民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪表示，侯友宜面對相關爭議和質疑應謹慎並坦然面對，不要刻意迴避，也不要躲在恩主公醫院的後面。陳其邁強調地方指揮官應依防疫SOP嚴格執行「疫調、匡列、隔離」等基本功及必要手段。

國民黨發言人新北市議員江怡臻表示，恩主公醫院依照中央指揮中心的SOP進行匡列，案14359不屬密切接觸者，也不在匡列名單範圍內，如果陳其邁市長認為SOP有問題，就要問問當時訂定SOP的行政院副院長陳其邁。

恩主公醫院說明，個案14359住院進行腹腔鏡膽囊切除術，5月27日出院。醫院5月29日發生檢測「陰轉陽」確診個案，兩者間隔兩間病室，依據疾病管制署的規範，案14359非密切接觸者，無須被匡列，並聲明「任何對恩主公醫院的指教，我們都會虛心接受」，盼全島共同防疫不分彼此，一起努力。

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