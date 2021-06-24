本土疫情重症超過2千人 60歲以上重症率逾3成

中央流行疫情指揮中心統計，4月20日至今累計約1.3萬名新冠肺炎本土個案，其中18.5%、約2444人為重症；值得注意的是，60歲以上的4572名染疫個案，重症率高達35.8%。

國內新冠肺炎疫情降溫，不僅確診個案連日不到單日200例，死亡人數也緩步下降。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，4月20日以來，國內累計1萬3185例確診病例，其中2444人、約18.5%為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，已比先前19%、20%重症率略為降低。

進一步分析60歲以上的4572名染疫個案中，約有1639例、35.8%為重症，羅一鈞指出，高齡族群重症率和先前相同，年齡層越高、重症比例就越高，因此目前都盡量把確診病患收治到集中檢疫所或醫院進行觀察，符合條件者也能使用到單株抗體藥物，預計最近幾天會開始蒐集各醫院使用狀況。

羅一鈞說，指揮中心也持續採購有助降低死亡率的「經鼻高流量濕化氧氣治療」（HFNC）、瑞德西韋藥物等，隨重症比例下降，照護團隊可望針對個案病情做更精細的調控與治療，未來重症、死亡狀況可望好轉。

在死亡個案方面，羅一鈞指出，今天共新增6例死亡病例，病程都比較長，病程最短的個案從確診到死亡約13天、最長約35天，6名個案年齡介於50多歲至90多歲，均有慢性病史。

羅一鈞表示，最近每天死亡數字起起伏伏，有時20幾例、有時不到10例，大多都是5月份確診個案最近病逝後通報，預期近期死亡數趨勢會持續下降。

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