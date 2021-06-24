教導快篩恐引爭議 時代力量：藥師不敢賣了

新冠居家快篩指引漏洞多，藥師恐成捲入爭議，反而不敢賣快篩試劑！時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸表示，有許多基層藥師擔心，教導民眾居家快篩試劑使用方法，萬一因政府後續跟進不完全而造成防疫破口，可能會引起爭議。

藥師憂惹爭議

食藥署指引表示，「如對使用家用快篩試劑有任何疑問，除可洽原購買地點或試劑廠商，另也可詢問提供家用快篩試劑使用諮詢服務之藥局」。

吳佩芸說，民眾若在其他地方買了A牌快篩劑後，前往販售B牌快篩劑的藥局詢問藥師使用方法，藥師可能不清楚民眾帶來的產品的來源、品質與使用方法，好心進行指導，很可能造成民眾檢測結果不準確或受傷。

再加上快篩存在偽陰性、偽陽性的可能性，當前仰賴民眾主動通報的追蹤方式恐無法杜絕隱形傳播鏈，若疫情因此擴散，藥師可能被捲入防疫破口爭議。

對此，食藥署澄清，有要求廠商將相關居家快篩產品的解說影片掛網，並在說明書附上QR-Code，民眾遇到使用困難也可以直接聯絡廠商，社區藥局提供諮詢也只是民眾另一種求助管道，藥局可以提供民眾一些使用上的建議，但社區藥局若沒有對民眾販售快篩試劑，並沒有義務提供諮詢。

快篩配套宣導不力

至於中央、地方宣傳不力部分，食藥署表示，廠商都會在產品說明書上標注檢驗相關注意事項，以及快篩陽性的相關處理方式，民眾也可以在購買前先到食藥署網站上了解相關資訊。

但時代力量立委陳椒華指出，食藥署目前的網頁配置讓民眾很難找到居家快篩試劑相關資訊與指引，希望食藥署能夠改善相關宣導方式，或是透過短片進一步宣導相關措施。

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