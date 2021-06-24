【6/24確診地圖】本土新增129例、死亡6例 陳時中：兩日確診數微幅往上
國內疫情尚未趨緩，今日本土確診破百。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。指揮官陳時中指出，目前解除隔離為71.7％，這兩天確診數微幅往上，但整體疫情趨勢仍往下。
指揮中心表示，今日新增之129例本土病例(其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者)，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布1萬2958位確診個案中，已有9288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。
指揮中心表示，案14386為本國籍60多歲女性，於6月9日自巴西返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，6月22日檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，國內累計1,180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,164,226例排除)，其中14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、臺北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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