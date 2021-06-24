影／雙北統一補北農破口！持陰性證明 才能進果菜市場

北農爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心跟雙北市政府統一敲定，今（24）日凌晨開始，要進入雙北的果菜市場都必須出示3天內快篩陰性證明，因此像是北農，還有三重果菜市場，從凌晨開始都派駐不少人力在門口嚴格把關，確認後才會放行，基於防疫考量，大多數人都願意配合。

商品推薦