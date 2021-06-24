聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／雙北統一補北農破口！持陰性證明 才能進果菜市場
北農爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心跟雙北市政府統一敲定，今（24）日凌晨開始，要進入雙北的果菜市場都必須出示3天內快篩陰性證明，因此像是北農，還有三重果菜市場，從凌晨開始都派駐不少人力在門口嚴格把關，確認後才會放行，基於防疫考量，大多數人都願意配合。
疫情快報
▪【疫情專題】今增104例本土、24人死亡 三級警戒延至7/12
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】南投攤商遊桃園確診 屏東縣中斷連續15天零案例
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言