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影／雙北統一補北農破口！持陰性證明 才能進果菜市場

聯合報 / 記者張鳳儀楊凱竣／即時報導
北農門口檢查進入人員陰性證明。記者楊凱竣／攝影
北農門口檢查進入人員陰性證明。記者楊凱竣／攝影

北農爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心跟雙北市政府統一敲定，今（24）日凌晨開始，要進入雙北的果菜市場都必須出示3天內快篩陰性證明，因此像是北農，還有三重果菜市場，從凌晨開始都派駐不少人力在門口嚴格把關，確認後才會放行，基於防疫考量，大多數人都願意配合。

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