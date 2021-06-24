恩主公醫院成高雄開槍標靶 院長：任何指教都虛心接受

新北三峽恩主公醫院被高雄市譴責沒做好疫調，1名3度到醫院都沒採檢，造成後續高雄仁武家族7人確診。面對高雄市府種種指責，新北市衛生局把回應統一交給恩主公，院長吳志雄說：「任何對恩主公醫院的指教都會虛心接受。」

繼昨日為該個案就診情形澄清後，恩主公今日上午再對外界批評發表聲明，表示這段時間醫護同仁需承擔照顧確診病人的風險壓力，無時不戰戰兢兢，最重要是專心對抗病毒，保護同仁、病人及社區民眾健康。

院長吳志雄說，這是一場長期戰疫，醫院立場跟高雄市一致，面對看不到的敵人，不分地域齊心抗疫，任何對恩主公醫院指教都會虛心接受，全體同仁努力在工作崗位上照顧病人，給病人最好服務，全島共同防疫不分彼此一起努力。

有不少藍營議員都為恩主公跳出緩頰，江怡臻認為，恩主公相關程序都有遵守中央進行，若高雄市長陳其邁真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔。

對陳其邁製造縣市間對立表示遺憾，江怡臻呼籲，輕率的發言無助於守住疫情，會讓同島一命變成虛偽口號，誠心建議陳其邁趕快把心思拉回來，放在高雄確診者身上，當務之急應是圍堵疫情，而不是急著攻擊其他縣市、批評第一線醫護人員。

商品推薦