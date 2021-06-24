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影／快篩試劑怎麼用？醫師籲7天篩一次 但別過度依賴

聯合報 / 記者楊凱竣 蔡青縈 ／台北即時報導
民眾能買到的試劑可分為兩類，包含抗原快篩試劑及核酸(PCR)快篩試劑兩種，目前國產的快篩試劑目前僅有抗原檢測，其餘進口的快篩試劑則是抗原及核酸(PCR)檢測都有，核酸(PCR)檢測則是單價較高，篩一次就得花上2000元以上。聽到這樣的價格民眾則普遍認為太貴，有民眾認為應該比照國外，單劑價格落在100元台幣應該較為合理。記者楊凱竣設計
民眾能買到的試劑可分為兩類，包含抗原快篩試劑及核酸(PCR)快篩試劑兩種，目前國產的快篩試劑目前僅有抗原檢測，其餘進口的快篩試劑則是抗原及核酸(PCR)檢測都有，核酸(PCR)檢測則是單價較高，篩一次就得花上2000元以上。聽到這樣的價格民眾則普遍認為太貴，有民眾認為應該比照國外，單劑價格落在100元台幣應該較為合理。記者楊凱竣設計

食藥署日前核准5款COVID-19居家快篩試劑，即日起已在藥局、便利商店等通路進行販售，加速民眾自我檢測。 詢問民眾購買意願，大多數民眾都會想買來測看看，甚至有藥師私下透露，已公司行號在開賣前就欲下訂上百盒的量，詢問度非常高。

而民眾能買到的試劑可分為兩類，包含抗原快篩試劑及核酸(PCR)快篩試劑兩種，目前國產的快篩試劑目前僅有抗原檢測，其餘進口的快篩試劑則是抗原及核酸(PCR)檢測都有，價格上又以抗原檢測較為便宜，篩檢一次約300元到500元一劑不等；核酸(PCR)檢測則是單價較高，篩一次就得花上2000元以上。聽到這樣的價格民眾則普遍認為太貴，有民眾認為應該比照國外，單劑價格落在100元台幣應該較為合理。

以進口的羅氏的抗原快篩為例，藥師沈采穎就提醒民眾，左右鼻孔都要採樣，一個鼻孔必須要採樣約15秒，否則檢體採樣不夠可能會影響篩檢準確度。採樣完檢體後，再把棉棒插到試管液裡攪拌10次，最後將試管液滴入試紙盒內，且只能滴入4滴，最多不超過5滴，等待30分鐘結果就會出爐。若結果僅呈現一條線則是陰性、呈現兩條線則是陽性反應需自行通報1922防疫專線。無論採檢結果陰性或陽性，新光醫院家醫科醫師柳朋馳認為應該當作參考指標就好，一方面有可能採檢病毒量不足，導致檢體呈現偽陰性，讓民眾誤以為自己很安全反而防疫鬆懈，另一方面也有可能因為民眾暴露的環境的盛行率，而讓檢體呈現偽陽性的情況。

一旦快篩呈現快篩陽性，柳朋馳也呼籲民眾，不用擔心會因此失去工作或者是被通報，或是一定要去集中檢疫所管理，更不用擔心會因此走向重症，應該要儘速到醫療院做進一步快篩的確認跟PCR的檢測，絕不能過度的依賴快篩試劑。

新冠肺炎 COVID-19

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