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高雄要求新北恩主公醫院重啟疫調 院方：待主管機關指示

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
高雄仁武7人家庭感染，其源頭是否跟新北三峽恩主公醫院疏失有關，至今仍未有答案。圖／取自網路
高雄仁武7人家庭感染，其源頭是否跟新北三峽恩主公醫院疏失有關，至今仍未有答案。圖／取自網路

高雄仁武家庭感染7人確診，感染源至今眾說紛紜，高雄市府認為新北疫調不確實，導致成防疫破口，新北衛生局則表示一切由醫院說明為準，面對指責的三峽恩主公醫院，強調當初匡列都是照中央指引，該個案也不在匡列範圍，是否重啟疫調要等主管機關指示。

高雄衛生局表示，新北恩主公醫院群聚案在擴大匡列對象顯有不足，應回溯採檢匡列，並召回出院病人進行採檢，若參考1月部立桃園醫院案子，發生院內感染時，「熱區」所有人員，包括出院病人均會擴大匡列採檢、居家隔離就是最好的例子。

恩主公醫院昨日聲明，因該個案起初屬第2圈匡列範圍，根據中央指引，匡列第1圈時並未列入，第1圈匡列範圍後續採檢皆陰性，等4日陸續出現院內感染時，再針對院內感染當下的群聚去匡列。

至於是否要回溯該個案接觸史重新匡列，恩主公醫院則表示，會根據衛生主管機關指示進行，目前還沒接獲到要重新匡列的指示；而新北衛生局則回應，一切以醫院說明為準。

新冠肺炎 COVID-19

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