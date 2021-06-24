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北農疫苗打4千人？攤商爆：1攤位僅限1人 員工不能打

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6月24日疫情懶人卡／南投攤商遊桃園確診 屏東縣中斷連續15天零案例

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月23日疫情懶人卡

▌中止連15天零確診 屏縣計程車司機染疫

屏東縣在連續15天新冠肺炎本土病例零確診後，今天新增1個本土病例。63歲的計程車司機疑似群聚感染，縣府擬在枋山鄉開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。

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▌南投住中市攤商桃園遊玩喉嚨痛腹瀉 就醫篩檢確診

南投縣新增1例新冠肺炎確診病例，縣府指出，確診者為1名住在台中市的攤商，因疫情無法做生意，經常在桃園、新竹等縣市移動，前往桃園市遊玩時出現症狀後篩檢確診。

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▌內部信內容曝光 台大醫院病房書記、護理師確診

台大醫院院長室今(6月23日)發出提醒同仁的信，內容指出，6月22日醫院12A病房有兩位同仁確診。據了解，是一名護理師、一名書記。

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