快訊

六都首長防疫表現侯第一、柯第二 沈政男：柯最大贏家

獨／徐薇補教王國危機？一個善念竟救了200家真相！

確診新冠肺炎解隔離加嚴 增加PCR採檢次數

中央社 / 台北23日電

加強圍堵新冠肺炎疫情力度，指揮中心今天公布最新確診者解隔離標準，規範加嚴，無症狀、輕症及重症患者皆需比原規定再加 1次PCR採檢，陰性或Ct值超過30才可解除隔離治療。

國內此波本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初期確診個案數過多，醫療量能一度緊繃，指揮中心為擴充醫療量能，5月27日修正解除隔離標準，輕症個案符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」兩大標準，無須採檢可解除隔離治療，加速病床運能。

該波本土疫情解隔離人數至今天已達確診人數70.2%，醫療量能逐漸充裕，指揮中心今天公布最新版本的解除隔離治療條件，無症狀或輕症確診病例除仍須符合原規定兩項標準外，增加「1次PCR檢驗」規定，結果須為陰性或Ct值超過30，才可解除隔離治療，進行7天自主健康管理。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬今天接受媒體聯訪時表示，尊重臨床判斷，允許極少數特殊狀況無症狀或輕症個案，在同時符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」情況下，仍可不採檢，解除隔離返家續進行7天居家隔離，但期滿前1天仍須PCR檢驗。

重症住院確診者除須符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」，PCR檢驗次數更從原規定的1次增加為2次，且結果皆須為陰性或Ct值超過30，才可解除隔離治療。若病人採檢時仍有痰或有使用呼吸器，則至少有1次檢體須為下呼吸道檢體；否則2次採檢均採口咽或鼻咽拭子即可。

黃高彬解釋，因為近期臨床發現部分發病日超過10天確診者，解除隔離治療、完成7天居家隔離或自主健康管理後，採檢結果居然仍為陽性，甚至Ct值還低於30，為避免有感染力的個案走入社區，所以才會在新版解隔離標準中增加PCR採檢次數，也可同時圍堵最早出現在印度的Delta變種病毒。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

院區搞烏龍要PCR證明 北市聯醫澄清：快篩陰性即可接種

建議果菜市場直接做PCR檢測 陳時中說明始末

哺乳媽媽打AZ女兒猝死 醫：打疫苗釀猝死「無稽之談」

單株抗體貴且少 指揮中心限65歲以上或慢性病患使用

相關新聞

林右昌批柯文哲說瞎話 陳智菡反擊：搞不清疫調規則？

基隆市長林右昌今再就北農群聚砲轟台北市長柯文哲，林右昌今天拿出基隆2例與北農相關個案疫調，佐證感染來源都是北農群聚案，批...

內部信內容曝光 台大醫院病兩員工確診

台大醫院院長室今(6月23日)發出提醒同仁的信，內容指出，6月22日醫院12A病房有兩位同仁確診。據了解，是一名護理師、...

影／北農從業人員爆偷吃退燒藥 承銷商盼中央速接管

台北農產運銷公司新冠肺炎疫情持續延燒，從五月中旬以來至今(23)日，包括北農員工、承銷商、運輸人員相關人等確診人數已達5...

高雄暴增9例 陳其邁爆氣：沒接獲新北任何資料

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增104例，高雄暴增9例確診個案，主要來自旗山、仁武兩個群聚，兩群聚的指標個案都有雙北...

他不解台北爆多起群聚感染 「為何今日確診數只有22例？」

疫情嚴峻，今日確診數字又上升至三位數，疫情指揮中心也宣布三級警戒三度延長至7月12日。一名網友便發文詢問明明台北新增數起群聚感染案，「為何台北市確診數只有22例？」，貼文引起網友熱烈討論，也有內行人留言解答。

彰化宗教傳播鏈擴大 里長妹生活接觸後確診

彰化今天新增一例新冠肺炎確診個案，為民俗信仰活動傳播鏈匡列個案，今也新增一名確診死亡個案，為先前南彰化醫院群聚傳染鏈確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。