確診新冠肺炎解隔離加嚴 增加PCR採檢次數
加強圍堵新冠肺炎疫情力度，指揮中心今天公布最新確診者解隔離標準，規範加嚴，無症狀、輕症及重症患者皆需比原規定再加 1次PCR採檢，陰性或Ct值超過30才可解除隔離治療。
國內此波本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初期確診個案數過多，醫療量能一度緊繃，指揮中心為擴充醫療量能，5月27日修正解除隔離標準，輕症個案符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」兩大標準，無須採檢可解除隔離治療，加速病床運能。
該波本土疫情解隔離人數至今天已達確診人數70.2%，醫療量能逐漸充裕，指揮中心今天公布最新版本的解除隔離治療條件，無症狀或輕症確診病例除仍須符合原規定兩項標準外，增加「1次PCR檢驗」規定，結果須為陰性或Ct值超過30，才可解除隔離治療，進行7天自主健康管理。
衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬今天接受媒體聯訪時表示，尊重臨床判斷，允許極少數特殊狀況無症狀或輕症個案，在同時符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」情況下，仍可不採檢，解除隔離返家續進行7天居家隔離，但期滿前1天仍須PCR檢驗。
重症住院確診者除須符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」，PCR檢驗次數更從原規定的1次增加為2次，且結果皆須為陰性或Ct值超過30，才可解除隔離治療。若病人採檢時仍有痰或有使用呼吸器，則至少有1次檢體須為下呼吸道檢體；否則2次採檢均採口咽或鼻咽拭子即可。
黃高彬解釋，因為近期臨床發現部分發病日超過10天確診者，解除隔離治療、完成7天居家隔離或自主健康管理後，採檢結果居然仍為陽性，甚至Ct值還低於30，為避免有感染力的個案走入社區，所以才會在新版解隔離標準中增加PCR採檢次數，也可同時圍堵最早出現在印度的Delta變種病毒。
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