恩主公醫院：高雄本土病例 非院內群聚匡列對象

新北市三峽恩主公醫院今天澄清，高雄市發布的新冠肺炎家庭群聚感染個案，是在醫院群聚感染指標個案確診前出院，是隔兩個病室病患，非匡列對象，完全依照疾病管制署規範作業。

高雄市政府今天下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由市長陳其邁主持記者會，說明高雄市新增本土個案中，新北市恩主公醫院引發高雄市仁武家庭群聚案。

三峽恩主公醫院晚間發布澄清聲明表示，發生在11樓病房的院內群聚感染事件，是5月22日住院的病人，當時病患是發燒住院，當時醫院給予核酸檢測（PCR）是陰性。

醫院表示，5月27日發現病人肺浸潤，再次採檢後，5月28日發現是PCR陽性，是指標個案，也是醫院的第一個確診病人，按照疾病管制署（CDC）的規範，匡列第一圈的密切接觸者，包括照護、醫護人員及隔壁床病人。

恩主公醫院澄清，高雄市政府衛生局23日所指全國確診案號14359的60多歲男子，於5月24日至27日在恩主公醫院住院，5月24日入院時即做PCR檢測為陰性，該個案與醫院第一案陰轉陽個案，是隔著兩間病室（隔壁的隔壁室）病人，與陰轉陽的指標個案沒有任何接觸。

醫院表示，高雄這名本土病例，在指標個案確診前已經出院，當時依疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，此一名單也與新北市府衛生局確認後執行。

恩主公醫院澄清，依據世界衛生組織公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病的潛伏期為1至14天，且案14359自5月27日出院後，至今（23日）已超過21日，期間難以掌握感染源。醫院院內群聚感染事件，也在發生後擴大匡列，匡列對象及範圍都依照疾管署與新北衛生局核定執行。

商品推薦