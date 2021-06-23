台東13天零確診 累計22確診目前僅一人住院

台東今天連續13天零確診，累計22名確診中目前一名死亡、一名住院，20名出院中4名居家隔離；另與北農相關接觸人員13人快篩皆陰性。

台東縣長饒慶鈴今天下午召開新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會。

她說，第二波疫苗今日開始施打，並於明日起全面開放孕婦預約，不論是否設籍台東的孕婦，皆可至台東馬偕與台東基督教醫院網站預約。另外，針對與北農有相關接觸行業人員，提供台東機場自費快篩，今日共計13人快篩，均為陰性。

另外，中央昨日將各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員列為第7類，預計7月1日後開放疫苗接種，台東先前已完成肉品市場造冊，感謝台東市長張國洲協助，昨日起也針對果菜市場、中央市場進行造冊，預計明天完成。

饒慶鈴表示，台東今天維持零確診，累計22名確診，目前一名死亡，一名住院，20名出院，出院中尚有4人居家隔離。

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